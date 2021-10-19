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Черепно-мозговая травма у младенца: в полиции открыли производство

Водитель сбил женщину с ребенком на переходе

сегодня, 14:50
Автор:

Козлова Альбіна

Утром, 19 октября, в Дубно произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления полиции в Ровенской области.

Черепно-мозговая травма у младенца: в полиции открыли производство

По факту травмирования ребенка открыли производство, фото Нацполиции

Известно, что 65-летний местный житель за рулем легковушки "Opel Meriva" совершил наезд на молодую женщину, переходящую проезжую часть с детской коляской на улице Грушевского. На место свидетели вызвали патрульных и "скорую".

От удара коляска с младенцем перевернулась. Врачи "скорой" госпитализировали мать с ребенком в детскую больницу. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма у мальчика. Медики подозревают, что в 10-месячного младенца может быть сотрясение мозга.

Сообщается, что 24-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель не учел дорожную обстановку. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Правовую квалификацию действиям водителя дадут следователи.

По факту травмирования ребенка открыто уголовное производство. Водителя проверили на состояние опьянения. Мужчина трезв.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше украинцы попали в ДТП. Известно, что водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения. В результате аварии на месте погибла 19-летняя пассажирка.

Также мы писали, что в Одесской области легковушка протаранила монумент с танком. Водитель иномарки врезался в постамент с боевым танком времен Второй мировой войны. К сожалению, эта ночная невнимательность стоила ему жизни. Реанимационные действия работников скорой помощи не помогли.

Черепно-мозговая травма у младенца: в полиции открыли производство - фото 2
Черепно-мозговая травма у младенца: в полиции открыли производство - фото 3


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]_Rivne
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