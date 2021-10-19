Черепно-мозговая травма у младенца: в полиции открыли производство

BTC/USD
62168.60
ETH/USD
3797.06
LTC/USD
188.07
USD/UAH
26.45
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Утром, 19 октября, в Дубно произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления полиции в Ровенской области.
По факту травмирования ребенка открыли производство, фото Нацполиции
Известно, что 65-летний местный житель за рулем легковушки "Opel Meriva" совершил наезд на молодую женщину, переходящую проезжую часть с детской коляской на улице Грушевского. На место свидетели вызвали патрульных и "скорую".
От удара коляска с младенцем перевернулась. Врачи "скорой" госпитализировали мать с ребенком в детскую больницу. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма у мальчика. Медики подозревают, что в 10-месячного младенца может быть сотрясение мозга.
Сообщается, что 24-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель не учел дорожную обстановку. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Правовую квалификацию действиям водителя дадут следователи.
По факту травмирования ребенка открыто уголовное производство. Водителя проверили на состояние опьянения. Мужчина трезв.
Как сообщал портал "Комментарии", в Польше украинцы попали в ДТП. Известно, что водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения. В результате аварии на месте погибла 19-летняя пассажирка.
Также мы писали, что в Одесской области легковушка протаранила монумент с танком. Водитель иномарки врезался в постамент с боевым танком времен Второй мировой войны. К сожалению, эта ночная невнимательность стоила ему жизни. Реанимационные действия работников скорой помощи не помогли.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости