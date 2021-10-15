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В Одесской области легковушка протаранила монумент с танком: подробности смертельного ДТП

Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы

сегодня, 16:59
Автор:

Лиля Воробьева

Дорожная автоавария с трагическим концом имела место в населенном пункте Беляевка Одесской области. Водитель иномарки врезался там в постамент с боевым танком времен Второй мировой войны. К сожалению, эта ночная невнимательность стоила ему жизни. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Одесской области.

В Одесской области легковушка протаранила монумент с танком: подробности смертельного ДТП

В ДТП с монументом под Одессой погиб человек (фото пресс служба полиции Одесской области)

Неожиданное столкновение с боевой машиной из бывших военных времен произошло ночью 15 октября. 51-летний житель области, проезжая на своем авто по улице Атамана Головатого, очевидно, из-за тумана и плохой видимости, не заметил массивный постамент с танком Т-34, выскочил на повышение и протаранил сам памятник. Боевая машина устояла, а водитель получил тяжелые травмы, по приговору врачей, несовместимые с жизнью. Работники скорой помощи уже ничем не смогли помочь умершему земляку.

Сотрудники одесской милиции уже внесли информацию в ЕРДР по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта" Уголовного кодекса Украины.

По информации журналистов УНИАН, в этом месте в одесском поселке автоаварии происходят с нехорошей периодичностью. В прошлом году, зимой, здесь также регистрировали автотрощу с боевой реликвией Второй мировой войны. Так же, водитель легкового авто в тумане выскочил на постамент, столкнувшись с замершим на постаменте танком. Правда, удар был не такой большой силы и водитель машины отделался легким испугом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области в ужасном ДТП погиб 9-летний мальчик .



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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/dtp/u-bilyajivczi-policzejski-rozsliduyut-obstavini-dtp-v-yakjij-zaginuv-misczevij-meshkanecz/
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