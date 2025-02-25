Чем Украине помог комендантский час: в Нацполиции рассказали о неожиданном эффекте

В Украине за три года полномасштабной войны так и не была введена ответственность за нарушение комендантского часа. Полиция никак не может наказывать его нарушителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление первого заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе в интервью "РБК-Украина".

Проверить документы у нарушителей комендантского часа полиция может, а наказать - нет. Фото: Нацполиция

Представитель Нацполиции рассказал, что комендантский час помог уменьшить число преступлений в стране. Люди на улице после полуночи, по его словам, слишком привлекают внимание полицейских, что увеличивает риски быть пойманными у тех же грабителей.

В то же время, замглавы Нацполиции посетовал, что правоохранителям приходится отпускать нарушителей комендантского часа. Он отметил, что были случаи, когда полицейские доставляли в отделение нарушителей для профилактических бесед, но всегда отпускали. По закону к людям, которые появились ночью на улице, никаких санкций применить невозможно.

"К сожалению, законодатель нас не поддержал по установлению ответственности за нарушение комендантского часа. И фактически пока с такими нарушителями мы ничего сделать не можем. Например, во время комендантского часа по городу едет какой-то байкер, у которого ревет двигатель как у иранского "мопеда", мы ему пытаемся что-то объяснить, но они все очень грамотные. Там начинается "причина остановки" и так далее", — поделился Цуцкиридзе.

Портал "Комментарии" напоминает, что 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины. Это утвердила голосованием Верховная Рада. В тот же день представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что из-за агрессии России и введения военного положения на территории страны вводятся ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. С этого времени военное положение и мобилизация в Украине неоднократно продлевались. Сейчас они действуют до 9 мая 2025 года. Военное положение предполагает ряд ограничений прав граждан, в том числе введение комендантского часа.