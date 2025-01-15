Военное положение в Украине продлили до сакральной даты: подробности

В Украине продлили военное положение и мобилизацию на 90 дней. За соответствующее решение 15 января проголосовала Верховная Рада (за — 310 нардепов). Об этом сообщает портал "Комментарии".

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию. Фото: пресс-служба ВРУ

Это 14 раз, когда в Украине продлили военное положение и мобилизацию. Сейчас они действовало до 7 февраля. Новый срок — до 9 мая, когда страна-агрессор Россия отмечает сакральную для себя дату — День Победы.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский 14 января внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Для продления действия военного положения и всеобщей мобилизации президент должен внести в парламент два законопроекта об утверждении своих указов. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк предполагал, что это произойдет в понедельник, 13 января, и ошибся на день.

Затем Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен одобрить законопроекты. После этого их вынесут на голосование в Раду. Для продления военного положения и мобилизации президент должен подписать законопроекты.

24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины. Это утвердила голосованием Верховная Рада. В тот же день представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что из-за агрессии России и введения военного положения на территории страны вводятся ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. С этого времени военное положение и мобилизация в Украине неоднократно продлевались.

В предыдущий раз президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней 6 ноября 2024 года. Теперь они действуют до 7 февраля 2025 года. Власти Украины продлевали военное положение и мобилизацию уже 13 раз. Помимо ограничений на выезд мужчин, военное положение предполагает ряд других ограничений. В частности, действует комендантский час и мораторий на выборы.

Также издание "Комментарии" сообщало – закон о демобилизации в Минобороны Украины уже подготовили. Однако теперь нужно продумать механизм ротаций в силах обороны, чтобы безболезненно заменить тех военных, которые покинут ряды ВСУ. На это ведомству требуется еще три месяца, передает 10 января портал "Комментарии" со ссылкой на трансляцию нардепа Алексея Гончаренко из Верховной Рады.