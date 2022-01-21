Часы Судного дня остановились за 100 секунд до полуночи - точки гибели человечества

По данным группы экспертов, часы Судного дня, установленные 75 лет назад учеными, чтобы проиллюстрировать опасность вымирания человека, остановились за 100 секунд до полуночи. Об этом сообщает The Guardian.

Часы Судного дня - The Guardian

Уже третий год подряд переводят часы к тому времени, которое ближе к полуночи. Это ближайшее время к полуночи, чем за любой период во время холодной войны, включая кубинский ракетный кризис.

В Bulletin of the Atomic Scientists, курирующем ежегодное открытие стрелок часов, говорится, что решение оставить их неизменными отражает то, что несколько положительных сдвигов в течение последнего года были уравновешены постоянным движением в сторону распространения ядерного оружия, климатической чрезвычайной ситуацией и ростом биологических угроз.

"Часы Судного дня держатся на 100 секунд до полуночи. Но стабильность – это не хорошая новость. На самом деле, это отражает решение совета о том, что мы застряли в опасный момент, не приносящий безопасности ", — сказала Шэрон Сквассони, профессор Университета Джорджа Вашингтона и сопредседатель совета науки и безопасности Bulletin, ежегодно определяющий движение стрелки часов.

Среди положительных сдвигов, отмеченных правлением, было решение в прошлом году продлить соглашение о контроле над вооружениями "Новый старт" между Россией и США, перезапуск переговоров по ядерной программе Ирана и вступление в должность в США администрации, которая считает, что необходимо смягчить глобальные выбросы.

Вопреки этим тенденциям Совет указал на постоянные инвестиции крупных государств в свои ядерные арсеналы, отсутствие прогресса в ядерных дискуссиях Ирана и слабость глобальных действий по решению климатической чрезвычайной ситуации.

Совет также обратил внимание на биологические угрозы в свете глобальной уязвимости, которую освещала пандемия Covid-19.

"Тот факт, что у нас активные программы биологического оружия в России и Северной Корее, а Китай и Иран позади, должен дать нам паузу. Мы стоим на пропасти биологической катаклизмы ", – сказала Аша М Джордж, исполнительный директор Двухпартийной комиссии по биозащите.

Как сообщали ранее "Комментарии", шестое массовое вымирание действительно началось, предупреждают ученые в недавно опубликованном исследовании.

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