Часы Судного дня остановились за 100 секунд до полуночи - точки гибели человечества

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Карина Ожерельева
По данным группы экспертов, часы Судного дня, установленные 75 лет назад учеными, чтобы проиллюстрировать опасность вымирания человека, остановились за 100 секунд до полуночи. Об этом сообщает The Guardian.
Часы Судного дня - The Guardian
Уже третий год подряд переводят часы к тому времени, которое ближе к полуночи. Это ближайшее время к полуночи, чем за любой период во время холодной войны, включая кубинский ракетный кризис.
В Bulletin of the Atomic Scientists, курирующем ежегодное открытие стрелок часов, говорится, что решение оставить их неизменными отражает то, что несколько положительных сдвигов в течение последнего года были уравновешены постоянным движением в сторону распространения ядерного оружия, климатической чрезвычайной ситуацией и ростом биологических угроз.
Среди положительных сдвигов, отмеченных правлением, было решение в прошлом году продлить соглашение о контроле над вооружениями "Новый старт" между Россией и США, перезапуск переговоров по ядерной программе Ирана и вступление в должность в США администрации, которая считает, что необходимо смягчить глобальные выбросы.
Вопреки этим тенденциям Совет указал на постоянные инвестиции крупных государств в свои ядерные арсеналы, отсутствие прогресса в ядерных дискуссиях Ирана и слабость глобальных действий по решению климатической чрезвычайной ситуации.
Совет также обратил внимание на биологические угрозы в свете глобальной уязвимости, которую освещала пандемия Covid-19.
Как сообщали ранее "Комментарии", шестое массовое вымирание действительно началось, предупреждают ученые в недавно опубликованном исследовании.
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