Ценную вещь пытались вывезти из Украины (ФОТО)

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, какую находку обнаружили пограничники в автомобиле, следовавшем из Украины, сообщает портал "Комментарии".



Скрипка. Фото ГПСУ

Пограничники Львовского отряда в автомобиле, направлявшемся на выезд из Украины, обнаружили скрипку. Пограничники предполагают, что скрипка работы итальянского мастера Страдивари.

"Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки Mitsubishi в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей", — сообщили в Госпогранслужбе.

В службе отметили, что скрипка может быть оригинальным инструментом изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и ценится в мире.

Музыкальный инструмент представители таможни изъяли. Составляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польская сторона предупредила об ограничении движения транспорта на пункте пропуска Корчева-Краковец.

"По информации, полученной от польской стороны, с 23 сентября планируется замена асфальтного покрытия в пределах пункта пропуска "Корчева" на направлении въезда в РП (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств", — сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники предупредили, что анонсированные работы могут повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания. Предварительно работы продлятся до начала ноября 2024 года.

Напомним, что еще на одном пункте пропуска на границе с Польшей были введены ограничения. Подробнее читайте здесь.



