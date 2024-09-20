Ценную вещь пытались вывезти из Украины (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
В Государственной пограничной службе Украины рассказали, какую находку обнаружили пограничники в автомобиле, следовавшем из Украины, сообщает портал "Комментарии".
Скрипка. Фото ГПСУ
Пограничники Львовского отряда в автомобиле, направлявшемся на выезд из Украины, обнаружили скрипку. Пограничники предполагают, что скрипка работы итальянского мастера Страдивари.
"Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки Mitsubishi в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей", — сообщили в Госпогранслужбе.
В службе отметили, что скрипка может быть оригинальным инструментом изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и ценится в мире.
Музыкальный инструмент представители таможни изъяли. Составляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польская сторона предупредила об ограничении движения транспорта на пункте пропуска Корчева-Краковец.
"По информации, полученной от польской стороны, с 23 сентября планируется замена асфальтного покрытия в пределах пункта пропуска "Корчева" на направлении въезда в РП (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств", — сообщили в Госпогранслужбе.
Пограничники предупредили, что анонсированные работы могут повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания. Предварительно работы продлятся до начала ноября 2024 года.
Напомним, что еще на одном пункте пропуска на границе с Польшей были введены ограничения. Подробнее читайте здесь.
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