Бывшая сотрудница института биотехнологий украла штаммы опасного вируса

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов якобы украла опасные штаммы вирусов, которые являются возбудителями заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Вирус (фото из открытых источников)

По данным следствия, бывшая сотрудница института присвоила опасные штаммы вирусов, имея к ним доступ.

Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни – ньюкаслской болезни птицы.

Кроме того, женщина якобы решила скрыть преступление, а потому нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. Указывается, что она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа – заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса. А потом не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала.

Сохраняла штаммы вирусов она дома в холодильнике.

Как сообщали ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о риске осенней волны пандемии. Об этом сообщил директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге. Медики отмечают, что несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, шанс возникновения новой волны коронавируса остается высоким. Клуге добавил, что распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.

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