Бывшая сотрудница института биотехнологий украла штаммы опасного вируса

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Ольга Чародий
Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного
института биотехнологий и штаммов микроорганизмов якобы украла опасные штаммы
вирусов, которые являются возбудителями заразных болезней животных и могут
быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных
границ. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Вирус (фото из открытых источников)
По данным следствия, бывшая сотрудница института присвоила
опасные штаммы вирусов, имея к ним доступ.
Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса
особенно опасной болезни – ньюкаслской болезни птицы.
Кроме того, женщина якобы решила скрыть преступление, а
потому нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая
предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. Указывается,
что она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового
пассажа – заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой
популяции вируса. А потом не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть
нового материала присваивала.
Сохраняла штаммы вирусов она дома в холодильнике.
Как сообщали ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о риске осенней волны пандемии. Об этом сообщил директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге. Медики отмечают, что несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, шанс возникновения новой волны коронавируса остается высоким. Клуге добавил, что распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.Также на портале вы можете прочесть о том, насколько все же высока вероятность того, что коронавирус был сотворен искусственным путем.
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Alex
сегодня, 04:19
Все ваши метальщики говна на вентилятор такого же пошиба??? Где? Когда? Просто бред какойто!!! За, что вас паразитов кормят?