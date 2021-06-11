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Главная Новости Общество происшествия Бывшая сотрудница института биотехнологий украла штаммы опасного вируса
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Бывшая сотрудница института биотехнологий украла штаммы опасного вируса

Женщина вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни – ньюкаслской болезни птицы

сегодня, 02:37
Автор:

Ольга Чародий

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов якобы украла опасные штаммы вирусов, которые являются возбудителями заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Бывшая сотрудница института биотехнологий украла штаммы опасного вируса

Вирус (фото из открытых источников)

По данным следствия, бывшая сотрудница института присвоила опасные штаммы вирусов, имея к ним доступ.

Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни – ньюкаслской болезни птицы.

Кроме того, женщина якобы решила скрыть преступление, а потому нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. Указывается, что она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа – заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса. А потом не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала.

Сохраняла штаммы вирусов она дома в холодильнике.

Как сообщали ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о риске осенней волны пандемии. Об этом сообщил директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге. Медики отмечают, что несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, шанс возникновения новой волны коронавируса остается высоким. Клуге добавил, что распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.

Также на портале вы можете прочесть о том, насколько все же высока вероятность того, что коронавирус был сотворен искусственным путем. 


 


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=297139
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Обусуждения

Alex

сегодня, 04:19

Все ваши метальщики говна на вентилятор такого же пошиба??? Где? Когда? Просто бред какойто!!! За, что вас паразитов кормят?

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