Бюрократия: почему волонтеры не могут привезти бронежилеты и каски через границу

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Лиля Воробьева
Экс-нардеп и ветеран АТО Игорь Лапин со своими ребятами сейчас под Киевом. Они защищают подступы к столице. О том, что терробороне не хватает бронежилетов, о помощи от стоящих на границе волонтеров рассказал экс-нардеп Игорь Лапин, сообщают "Комментарии".
Лапин рассказал, что терробороне очень нужны каски и бронежилеты (фото из открытых источников)
Игорь Лапин рассказал, что бронежилеты и каски не могут попасть на передовую.
"У нас на границе стоят волонтеры, они купили тысячи бронежилетов. Они сейчас 19 день согласовывают, какой стороной эти бронежилеты должны попасть ко мне в Киев, что волонтеры мне приобрели. Они сейчас стоят на польской стороне. А эти рассказывают о документах и Центральном логистическом центре". Я понимаю, что все сейчас должны быть все как один. Я не изменофил",- заявил Игорь Лапин.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что дипломат озвучил свой прогноз по ситуации в Украине и рассказал, когда конец войне. Сегодня своим видением ситуации поделился политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан. Ни о каких 2-3 днях молниеносного победоносного наступления, ни о каком захвате столицы Украины и ключевых крупных областных центров, ни о какой замене центральной власти на муртадов Кремля, создании очередных "народных республик", и тем более о массовой сдаче в плен украинских армейцев не то, что речь не идет, – такие идеи вообще уже выглядят, как абсолютная чушь и утопия.
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