Бюрократия: почему волонтеры не могут привезти бронежилеты и каски через границу

Экс-нардеп и ветеран АТО Игорь Лапин со своими ребятами сейчас под Киевом. Они защищают подступы к столице. О том, что терробороне не хватает бронежилетов, о помощи от стоящих на границе волонтеров рассказал экс-нардеп Игорь Лапин, сообщают "Комментарии".

Лапин рассказал, что терробороне очень нужны каски и бронежилеты (фото из открытых источников)

Игорь Лапин рассказал, что бронежилеты и каски не могут попасть на передовую.

Почему добровольцы и партизаны ищут оружие и погибают с коктейлями молотова в руках? Почему волонтеры не могут привезти для нас бронежилеты и каски через границу? Почему кто-то из аппарата ДБР, сидя во Львове, ездят по тылам на броневиках и шьют дела тем кто на передовой. И коллаборанты, и ФСБ агенты должны быть уничтожены", – считает Лапин.





Бывший нардеп, который сейчас защищает столицу Украины, рассказал, что волонтерская помощь уже 19 дней стоит на границе.

"У нас на границе стоят волонтеры, они купили тысячи бронежилетов. Они сейчас 19 день согласовывают, какой стороной эти бронежилеты должны попасть ко мне в Киев, что волонтеры мне приобрели. Они сейчас стоят на польской стороне. А эти рассказывают о документах и Центральном логистическом центре". Я понимаю, что все сейчас должны быть все как один. Я не изменофил",- заявил Игорь Лапин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что дипломат озвучил свой прогноз по ситуации в Украине и рассказал, когда конец войне. Сегодня своим видением ситуации поделился политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан. Ни о каких 2-3 днях молниеносного победоносного наступления, ни о каком захвате столицы Украины и ключевых крупных областных центров, ни о какой замене центральной власти на муртадов Кремля, создании очередных "народных республик", и тем более о массовой сдаче в плен украинских армейцев не то, что речь не идет, – такие идеи вообще уже выглядят, как абсолютная чушь и утопия.

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