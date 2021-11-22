Была угроза выкидыша: в Николаеве водитель троллейбуса избила беременную женщину

В областном центре Николаевской области водитель троллейбуса бросилась с кулаками на будущую маму, зашедшую в салон. Ей не подошли купюры, которыми она рассчиталась за свой проезд. Об этом сообщает Центральное районное судебное учреждение Николаева в своем приговоре, который опубликован в Едином государственном реестре судебных решений .

Водитель троллейбуса своей вины не признала (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, этот конфликт имел место 9 марта в троллейбусе, обслуживавшем в городе маршрут №6. Беременная горожанка зашла в салон вместе с 6-летним ребёнком и сразу заплатила за билет. Но водителю троллейбуса не понравилась купюра в 5 гривен, несколько надорванная. Пассажирка передала новую купюру, 50-гривневую. Но водитель ответила, что у него нет сдачи.

Женщина сказала, что нет денег. И предложила купюры по выбору. Водитель взяла 50-гривневую и насчитала сдачу. Две бумажные купюры и 10 гривен копейками, сердито оборвала билет и швырнула горожанке прямо в лицо. Деньги разлетелись, талон залетел в кабину.

Будущая мама вынуждена была перешагнуть территорию кабины, чтобы достать свой билет. Водитель остановила машину и начала стягивать горожанку, чтобы вытолкать на улицу.

Горожанка сообщила, что ждет ребенка, но водитель два раза ударила ее в левое предплечье и раз – в живот. За женщину вступились пассажиры. На одной из остановок потерпевшая вышла с малышом и пошла в больницу. Ей стало плохо.

Дежурный медик на судебном заседании показал, что эта пациентка с 12-недельным сроком беременности поступила в медицинское учреждение с угрозой выкидыша.

Полицейские возбудили по этому случаю уголовное производство по ч.1 ст. 126 ККУ. Это квалифицируется как умышленное нанесение ударов, повлекших физическую боль.

Руководительница троллейбуса, работавшая в тот день на маршруте, своей вины не признала. Но судья приняла решение, что ее виновность доказана собранными в ходе следствия доказательствами.

За совершенный уголовный проступок агрессивная николаевская водитель уплатит штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали в Николаеве в море попали литры подсолнечного масла .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!