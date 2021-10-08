Один из водителей был в нетрезвом состоянии: мэр Яремче попал в ДТП (фото)

Мэр курортного городка Яремче Андрей Мироняк вечером 7 октября пострадал в дорожной аварии, которая произошла на одной из улиц. Об этом сообщает отдел коммуникаций Яремчанского городского совета.

Авария произошла в Яремче 7 октября около 20:00 (фото if.npu.gov.ua)

Как утверждается в опубликованном информации, руководитель общины в Яремче попал в аварию, он в сознании, сейчас находится в медицинском учреждении на обследовании.

По информации пресс-службы Главного управления Нацполиции Ивано-Франковской, ДТП было совершено поздно вечером. Столкнулись два авто, водитель одного из них нарушил правила безопасности. В частности, 49-летний местный житель, собираясь выезжать на своей иномарке из города в направлении Микуличина, внезапно выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другой иномаркой, за рулем которой находился 37-летний житель одного из районов Ивано-Франковской области.

По факту ДТП, правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286-1 Уголовного кодекса. Это — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, что комментарии в ДТП попал мэр одного из городов . 7 сентября в городе Вознесенск, на пересечении улиц Берегового и Черняховского столкнулись два транспортных средства: автобус и легковушка. Был ли за рулем автомобиля Volkswagen Passat 32-летний мэр Вознесенска выяснят правоохранители. Мэр Евгений Величко получил травмы в результате аварии. На место прибыли патрульные, скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа. Медики "скорой" осмотрели пострадавшего. О характере его травм не сообщается.

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