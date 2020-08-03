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Главная Новости Общество происшествия Бунт в поезде: пассажиры "Укрзализныци" устроили протест, чтобы выйти в "красной зоне" - Тернополе
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Бунт в поезде: пассажиры "Укрзализныци" устроили протест, чтобы выйти в "красной зоне" - Тернополе

Среди возмущенных пассажиров, которые не могли выйти в Тернополе, оказались и родители детей с ДЦП

сегодня, 18:56
Автор:

Екатерина Белоброва
Бунт в поезде: пассажиры "Укрзализныци" устроили протест, чтобы выйти в "красной зоне" - Тернополе

Пассажиры поезда "Укрзализныци", который направлялся из Херсона в Тернополь, устроили настоящий бунт, когда проводники сообщили, что из-за новых ограничительных мер по карантину остановка в областном западном центре не предусмотрена. Об этом сообщает тернопольское издание "Погляд".

Все пассажиры купили билеты на этот маршрут еще до того, как правительство обозначило красные зоны по регионам, среди них были сопровождающие детей с дисфункцией центральной нервной системы. 

"Там ехало 85 тернопольчан, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда пассажиры подняли бунт, руководитель поезда таки согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", - отметил мэр города Сергей Надал.

Отмечается, что проводники с учетом неординарной ситуации обратились к пассажирам с предложением выйти среди ночи в Хмельницком или в 4:00 утра во Львове. Для людей оба предложения были неприемлемы.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о введении новых красных зон по регионам, потребность в которых возникла в связи с новым скачком заражений COVID-19.

Так, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Харьковская области пока к смягчению карантина не готовы. В МОЗ поясняют: среди важных критериев, по которым и оценивали области, - загруженность больниц не более, чем 50%, среднее количество тестов ПЦР должно быть более 24 на 100 000 человек за последнюю неделю, а показатель динамики инфицирования не должен быть более 10%.


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