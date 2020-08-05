Будто кадры из фильма про Армагеддон: как выглядит Бейрут после взрывов (ФОТО, ВИДЕО)

Reuters

Агентство Reuters в прямом эфире показывает пепелище, в которое превратилась столица Ливана Бейрут после двух мощных взрывов. В режиме онлайн власти также обновляют информацию о пострадавших и погибших. Жертв уже более 100, пострадавших - более 4000, точные цифры все время меняются.

Известно о том, что погибли 10 спасателей, а пострадавших из-под завалов и обломков продолжают вытаскивать как пожарные, так и волонтеры. Местные СМИ также сообщают о переполненных больницах: из-за нехватки мест люди с переломами и осколками в теле лежат на полу. Масштабная спасательная операция в Ливане продолжается.

Напомним, агентство Reuters опубликовало шокирующие фото с места событий, на которых виден масштаб разрушений. Очевидцы говорят, что в результате взрывов стекла вылетали за много километров от эпицентра, разрушены десятки домов, уничтожены тысячи автомобилей.

Также мы писали о том, что в Сети появились сотни видео того момента, когда в ливанском Бейруте прогремели смертельные взрывы. Но среди записей вирусными вмиг стали те, где заботливые родственники очень правильно и быстро реагируют на произошедшее, спасая маленьких детей. Реакцию взрослых на опасность малышей засняли камеры видеонаблюдения.

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