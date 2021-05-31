Бомбы в самолетах авиакомпании Ryanair: что известно

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса "Дублин — Краков" 30 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщили ряд европейских СМИ.



Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: АР

Разрешение на посадку самолета со 160 пассажирами на борту запросил экипаж. Экстренные службы и правоохранители Берлина взрывоопасных веществ не нашли. После проверок пассажиров и их багажа людей другим рейсом отправили в Краков. Официальной реакции ни властей Берлина, ни стран Евросоюза, ни Великобритании и Ирландии на данный инцидент пока нет. Топ-темой британских СМИ сейчас является тайная женитьба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Кэрри Саймондс.

Ryanair — крупнейшая в Европе группа авиакомпаний. В нее входят — авиаперевозчики Buzz, Lauda, Malta Air и Ryanair. Ежедневные авиарейсы в 37 стран мира выполняют 660 самолетов. Ryanair занимает первое место в Европе по своевременности выполнения рейсов и безопасности.

Пассажиропоток Ryanair до пандемии коронавируса на свыше 2,5 тыс. ежедневных авиарейсах был 149 млн человек в год. Из-за COVID-19 он снизился до 27,5 млн человек. Примечательно, что Ryanair летает в Украину, но у нее нет авиарейсов в Россию.

За неделю инцидент с ложным минированием самолетов авиакомпании Ryanair в Берлине второй. Первый — спровоцировал международный скандал. 23 мая после экстренной посадки самолета рейса "Афины — Вильнюс" в Минске были арестованы белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка — гражданка РФ София Сапега. Из-за этого ряд европейских стран запретили рейсы из Беларуси и закрыли свое воздушное пространство. Такие же санкции применила и Украина.

Посадку самолета Ryanair в Беларуси до аэропорта сопровождал истребитель. Приказ об этом отдал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. После реакции на инцидент стран Евросоюза Лукашенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что "Белавиа" попала под санкции ни за что. Накануне их встречи в Сочи Лукашенко троллил президента США Джо Байдена, заявив перед белорусским парламентом, что может посадить американский борт №1 в сопровождении трех истребителей.

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