logo
Русский Українська

BTC/USD

36746.19

ETH/USD

2537.45

LTC/USD

182.29

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Бомбы в самолетах авиакомпании Ryanair: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Бомбы в самолетах авиакомпании Ryanair: что известно

После инцидента с рейсом ирландской авиакомпанией в Минске, когда арестовали журналиста Романа Протасевича еще один рейс Ryanair якобы заминировали

сегодня, 13:19
Автор:

Наталья Некрасова

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса "Дублин — Краков" 30 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщили ряд европейских СМИ.

Бомбы в самолетах авиакомпании Ryanair: что известно

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: АР

Разрешение на посадку самолета со 160 пассажирами на борту запросил экипаж. Экстренные службы и правоохранители Берлина взрывоопасных веществ не нашли. После проверок пассажиров и их багажа людей другим рейсом отправили в Краков. Официальной реакции ни властей Берлина, ни стран Евросоюза, ни Великобритании и Ирландии на данный инцидент пока нет. Топ-темой британских СМИ сейчас является тайная женитьба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Кэрри Саймондс.

Ryanair — крупнейшая в Европе группа авиакомпаний. В нее входят — авиаперевозчики Buzz, Lauda, Malta Air и Ryanair. Ежедневные авиарейсы в 37 стран мира выполняют 660 самолетов. Ryanair занимает первое место в Европе по своевременности выполнения рейсов и безопасности.

Пассажиропоток Ryanair до пандемии коронавируса на свыше 2,5 тыс. ежедневных авиарейсах был 149 млн человек в год. Из-за COVID-19 он снизился до 27,5 млн человек. Примечательно, что Ryanair летает в Украину, но у нее нет авиарейсов в Россию.

За неделю инцидент с ложным минированием самолетов авиакомпании Ryanair в Берлине второй. Первый — спровоцировал международный скандал. 23 мая после экстренной посадки самолета рейса "Афины — Вильнюс" в Минске были арестованы белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка — гражданка РФ София Сапега. Из-за этого ряд европейских стран запретили рейсы из Беларуси и закрыли свое воздушное пространство. Такие же санкции применила и Украина.

Посадку самолета Ryanair в Беларуси до аэропорта сопровождал истребитель. Приказ об этом отдал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. После реакции на инцидент стран Евросоюза Лукашенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что "Белавиа" попала под санкции ни за что. Накануне их встречи в Сочи Лукашенко троллил президента США Джо Байдена, заявив перед белорусским парламентом, что может посадить американский борт №1 в сопровождении трех истребителей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ