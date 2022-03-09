Бомбардировка роддома и детской больницы в Мариуполе: известно, кто пострадал

В Мариуполе под авиаудар агрессора 9 марта попали два медицинских учреждения: детская больница и роддом. Пострадали 17 горожан, жертв нет. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Обстрел роддома и больницы в Мариуполе (скриншот с видео - t.me/mariupolrada)

По его словам, сейчас подтверждены 17 раненых из числа медиков и будущих мам. Жертв среди детей нет. По погибшим также цифры остановились пока на нуле.

Чиновник сделал уточнение, что сегодняшний авианалет был совершен во время того, когда в городе был установлен режим тишины, который, в частности, был подтвержден и представителями российской стороны, для организации и работы в Мариуполе гуманитарных коридоров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице в Мариуполе. Оккупанты в очередной раз обстреляли мирных жителей Мариуполя. Геращенко сообщил, что российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется.

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты обстреляли центр Мариуполя. Оккупанты снова обстреляли центр Мариуполя в Донецкой области. В результате обстрела, по предварительной информации, погиб один человек, трое ранены. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Стало известно, что под вражескими обстрелами оказались несколько домов и школа №16, которые и потерпели разрушения. Кроме этого, кафиры обстреляли жилые районы.

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