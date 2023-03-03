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Большой пожар на складе топлива в Индонезии: зафиксирована гибель людей (ВИДЕО)

В Джакарте загорелся топливный состав. Из-за взрывов пожар перекинулся на соседние дома.

сегодня, 19:47
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Автор:

Slava Kot








3 марта на складе топлива в столице Индонезии произошел большой пожар. По последним сообщениям известно, что погибли 16 человек, фиксируют десятки раненых, а тысячи эвакуировали с места инцидента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Y ahoo News .

Большой пожар на складе топлива в Индонезии: зафиксирована гибель людей (ВИДЕО)

Пожар в Индонезии. Фото из открытых источников

Станция для хранения топлива государственной нефтяной компании Pertamina находится в густонаселенном районе на севере Джакарты. Загоревшийся склад хранения обеспечивает 25% топлива Индонезии.


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Как сообщают представители пожарных служб, на место инцидента приехало по меньшей мере 50 автомобилей и 260 пожарных для укрощения огня. Руководитель пожарно-спасательного департамента Джакарты Сатриади Гунаван рассказал, что начали проводить спасательные операции в соседних районах, поскольку существует высокий риск распространения пожара.

"Пожар вызвал несколько взрывов и быстро распространился на жилые дома", — сказал Гунаван.

Также Сатриади Гунаван сообщил о гибели 16 человек, а еще 50 были отправлены в больницу с разными степенями сложности травм. Предварительно считают, что пожар возник из-за молнии, которая ударила по составу с топливом.

Видео, которое сняли местные жители Джакарты во время пожара на нефтебазе, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщали о десяти самых смертоносных землетрясениях в истории человечества. В общей сложности эти землетрясения унесли жизни более трех миллионов человек.

Также "Комментарии" писали о том, что на острове Пасхи обнаружили новую статую моаи. Она была спрятана в высохшем озере, образовавшемся в кратере спящего вулкана.



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Источник: https://news.yahoo.com/fire-indonesian-oil-depot-kills-163421536.html
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