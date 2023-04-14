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Большая вода: Реки подтопили около полутысячи домохозяйств в пяти областях

В ГСЧС обнародовали оперативную информацию о ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины

сегодня, 18:39
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Автор:

Моесеенко Валентина

По информации Гидрометеорологического центра наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей, пишут "Комментарии".

Большая вода: Реки подтопили около полутысячи домохозяйств в пяти областях

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Гидрологическая ситуация на сегодня контролируемая. Остаются подтоплены около 470 домохозяйств: огороды и подворья. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1. Организован объезд в эти населенные пункты.


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Спасатели с начала работ подвезли для нужд пострадавшего населения 24 тонны питьевой воды и 230 кг пищевых продуктов; перевезли из-за водных препятствий около 1,1 тысячи человек; откачали более 9 тыс. куб. воды из 62 домохозяйств.

Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях привлекли мобильные оперативные группы ГСЧС, по которым осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА. Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства. Всего для оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось более 260 человек и 90 единиц техники. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Напомним, "Комментарии" писали, как утверждали прогнозы синоптиков, второй месяц весны будет богат дождями, резкими перепадами температуры, а настоящее тепло и солнце порадует только в конце апреля.



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