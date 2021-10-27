Больных срочно перевозили: почему в одесской больнице закончился кислород

В одном из крупнейших в Одессе опорных медицинских учреждений для пациентов, заболевших короновирусной болезнью, вчера не стало кислорода именно из-за нарушения его подвоза двумя местными производителями. Об этом во время пресс-конференции сообщила начальница заведения Светлана Есипенко.

Больных срочно перевозили (фото из открытых источников)

Как она рассказала, 26 октября в больнице имела место критическая ситуация, потому что перебои с подвозом кислорода ощущались уже последние шесть недель. Больных в таких случаях подключали к кислороду в баллонах.

Виновники этой сложной ситуации в условиях вспышки коронавируса в одесском регионе — предприятия "Криогенсервис" и "Криопром", не выполняющие свои обязательства. Именно они и должны обеспечить беспроблемную работу цилиндра на улице Михновского, 50. Здесь выхаживали 43 пациентов, из которых 13 — на ИВЛ.

Поэтому в 19.00 вторника начали их эвакуацию в другое отделение заведения, расположенное на улице Ядова. В этом непростом процессе перевозки тяжелых больных, который закончился в 04:00 среды, участвовали все медики-анестезиологи, спецавтомобили медицины катастроф. Также с пациентами была заведующая реанимацией и другой медицинский персонал.

Ночью оперативно разрешилась ситуация с установкой генератора. Специалисты только беспокоились, чтобы увеличенную нагрузку выдержала электропроводка.

В коронавирусном отделении на улице Ядова – 210 мест. По состоянию на утро 27 октября в нем лечится 217 пациентов. Кислород сюда привозит другой поставщик. Что касается оставленного поздно вечером ковидного отделения на улице Михновского, то там никто не будет работать, пока не будет соответствующих гарантий от упоминавшихся поставщиков.

Руководительница отметила, что в подразделении центра социально значимых болезней на улице Ядова есть запасы кислорода, которых должно хватить до начала следующего месяца. Также сюда перевезли аппараты ИВЛ и все остальное, необходимое для работы медиков в условиях вспышки. К счастью, все коронавирусные пациенты нормально перенесли эту вынужденную процедуру эвакуации, их состояние не стало тяжелее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что волонтере рассказала, что в Одессе началась сортировка больных COVID-19 .

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