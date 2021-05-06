Боевики "ЛНР" осудили своего соратника за шпионаж

Так называемый Верховный суд террористической группировки "ЛНР" осудил пленного, которого вернули по обмену, за "шпионаж" в пользу Украины. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемые органы власти сепаратистов.

Боевики "ЛНР" - фото из открытых источников

"Шпион" оказался жителем Лисичанска, который в 2017 году был заключен украинскими правоохранителями и отбывал наказание в Старобельске. Через некоторое время его обменяли на одного из украинских пленных. Мужчина снова вернулся на временно оккупированные территории Луганской области.

Сейчас же боевики уверены, что во время заключения Служба безопасности Украины завербовала мужчину с целью сбора и передачи сведений отечественным спецслужбам. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что 5 мая 2021 года стали известны имена боевиков "ДНР", которые издевались над украинским военнопленными. Ими оказались жители Донецка Евгений Соколов и Валерий Пелихатый. Оба преступника уже находились в списках центра "Миротворец". Им сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении Женевской Конвенции.

На сегодня установлено более 250 случаев пыток военных и гражданских лиц Украины в "тюрьмах ДНР". Всего на неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается около 170 заведений принудительного содержания.

Недавно "Комментарии" опубликовали материал об обмене пленными в ОРДЛО и рассказали, почему Россия затягивает этот процесс. Экспертное мнение узнавайте по ссылке.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что политик Виктор Медведчук якобы собирался поспособствовать передачи нескольких пленных украинок, которые находятся в тюрьмах ОРДЛО. Впрочем глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук еще в январе заявил, что удерживаемые гражданки Украины так и остались у боевиков, а самолет, который должен был их забрать, так и не вылетел из Донбасса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!