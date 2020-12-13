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Главная Новости Общество происшествия Боевики "ДНР" признали более 10 тысяч заболевших COVID-19
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Боевики "ДНР" признали более 10 тысяч заболевших COVID-19

Всего на оккупированной территории Донецкой области "официально" признаны 12 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1148 летальных исходов. Коэффициент смертности превысил 9%, что почти в пять раз больше аналогичного показателя на свободной территории Украины

13 декабря 2020, 23:34
Автор:

Ольга Чародий

Боевики террористической организации "ДНР" признали более ста новых случая COVID-19 за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении фейковых "министерства здравоохранения", передает ОстроВ .

Боевики "ДНР" признали более 10 тысяч заболевших COVID-19

ФОТО: Из открытых источников


Из-за пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации вспышку коронавирусной инфекции очень тяжело погасить. К тому же, как пишут ряд СМИ, на Донбассе не соблюдают дистанцию, не носят маски, как необходимо. Таким образом, смертность от пандемии на неподконтрольных украинскому правительству территориях значительно превышает среднюю мировую статистику.


Вчера стало известно, что оккупационные власти провели ряд медицинских исследований и выяснили, что за сутки заразилось около ста человек. Еще около тридцати диагноз коронавирус установлен клинико-эпидемиологически. Заявляется о 11 умерших гражданах.

К тому же на неподконтрольных украинскому правительству территориях очень сложно купить даже самые простые медикаменты. Всего на оккупированной территории Донецкой области "официально" признаны около 13 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1148 летальных исходов. Коэффициент смертности превысил 9%, что почти в пять раз больше аналогичного показателя на свободной территории Украины. 

Ранее стало известно, что власти самопровозглашённой  республике отправили  запрос  касательной  российской вакцинны против коронавируса, но на данный момент неизвестно, когда будет ответ. Реальные цифры смертности, как пишут СМИ,  замалчиваются. 

Напомним, "Комментарии" писали, что ученые из Америки провели новое исследование, в ходе которого выяснили довольно занятный факт. Согласно исследованию,  коронавирусную инфекцию можно уничтожить  за считанные минуты Результаты этого исследования опубликованы в издании British Dental Journal.

Согласно словам экспертов, нейтрализовать вирус за такой короткий промежуток времени можно, и для этого понадобится зубная паста с цинком и оловом. Стоит также отметить, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния уничтожает вирус всего за полминуты.  Программа была проведена для того, чтобы определить, можно ли снизить погасить пандемию с помощью средств ухода за полостью рта. В эксперименте приняло участие 260 человек, у которых подтвердился коронавирус. Через некоторое время ученые оценили эффективность такого метода. 


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Источник: https://www.ostro.org/
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