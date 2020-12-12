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Главная Новости Общество медицина Уничтожить коронавирус за две минуты: ученые рассказали, как это сделать
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Уничтожить коронавирус за две минуты: ученые рассказали, как это сделать

В ходе недавних лабораторных исследований нашелся эффективный способ защититься от коронавируса

сегодня, 22:33
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Америки провели новое исследование, в ходе которого выяснили довольно занятный факт. Они узнали способ, который может уничтожить коронавирус за две минуты на 99,9 процента. Результаты этого исследования опубликованы в издании British Dental Journal.

Уничтожить коронавирус за две минуты: ученые рассказали, как это сделать

Профилактика коронавируса. Фото: dental-tribune

Согласно словам экспертов, нейтрализовать вирус за такой короткий промежуток времени можно, и для этого понадобится зубная паста с цинком и оловом. Стоит также отметить, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния уничтожает вирус всего за полминуты. 

Программа была проведена для того, чтобы определить, можно ли снизить распространение вируса с помощью средств ухода за полостью рта. В эксперименте приняло участие 260 человек, у которых подтвердился коронавирус. Через некоторое время ученые оценили эффективность такого метода. 

"Мы находимся на ранних стадиях наших клинических исследований, но наши предварительные лабораторные и клинические результаты очень многообещающие", – заявила доктор Мария Райан.

Она добавила, что зубная паста и ополаскиватель не смогут на 100 процентов гарантировать безопасность, но они могут помочь снизить передачу и замедлить распространение вируса. Но важно также не забывать и о других профилактических мерах – ношении маски и мытье рук. 

"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь замедлить распространение SARS-CoV-2 за счет временного снижения вирусной нагрузки во рту", – отметили исследователи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, гены, которые могут быть причиной тяжелой формы COVID-19. Люди, которые в тяжелой форме перенесли или переносят COVID-19, могут иметь гены, из-за которых их состояние может ухудшиться. Об этом заявили эксперты Эдинбургского университета, опубликовав результаты своей работы в издании Nature. 


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Источник: https://coronavirus.dental-tribune.com/news/toothpaste-and-mouthwash-found-effective-in-neutralizing-sars-cov-2/
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