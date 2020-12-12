Уничтожить коронавирус за две минуты: ученые рассказали, как это сделать

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Любовь Блажко
Специалисты из Америки провели новое исследование, в ходе которого выяснили довольно занятный факт. Они узнали способ, который может уничтожить коронавирус за две минуты на 99,9 процента. Результаты этого исследования опубликованы в издании British Dental Journal.
Профилактика коронавируса. Фото: dental-tribune
Согласно словам экспертов, нейтрализовать вирус за такой короткий промежуток времени можно, и для этого понадобится зубная паста с цинком и оловом. Стоит также отметить, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния уничтожает вирус всего за полминуты.
Программа была проведена для того, чтобы определить, можно ли снизить распространение вируса с помощью средств ухода за полостью рта. В эксперименте приняло участие 260 человек, у которых подтвердился коронавирус. Через некоторое время ученые оценили эффективность такого метода.
Она добавила, что зубная паста и ополаскиватель не смогут на 100 процентов гарантировать безопасность, но они могут помочь снизить передачу и замедлить распространение вируса. Но важно также не забывать и о других профилактических мерах – ношении маски и мытье рук.
"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь замедлить распространение SARS-CoV-2 за счет временного снижения вирусной нагрузки во рту", – отметили исследователи.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, гены, которые могут быть причиной тяжелой формы COVID-19. Люди, которые в тяжелой форме перенесли или переносят COVID-19, могут иметь гены, из-за которых их состояние может ухудшиться. Об этом заявили эксперты Эдинбургского университета, опубликовав результаты своей работы в издании Nature.
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