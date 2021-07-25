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Главная Новости Общество происшествия Боевики девять раз нарушили "тишину" в Донбассе: применяли противотанковые гранатометы
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Боевики девять раз нарушили "тишину" в Донбассе: применяли противотанковые гранатометы

Боевики применяли противотанковые ракетные комплексы возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4

сегодня, 10:15
Автор:

Харченко Дарина

За минувшие сутки, 24 июля, в Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. К счастью, обошлось без ранений и потерь среди украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Боевики девять раз нарушили "тишину" в Донбассе: применяли противотанковые гранатометы

К счастью, обошлось без ранений и потерь среди украинских военных. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики применяли противотанковые ракетные комплексы возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4.

В районе Водяного боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 мм.

Возле Южного и Широкино оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

К тому же в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Военные ВСУ открывали по нему огонь.

С начала текущих суток, 25 июля, в районе Новозвановки наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее "Комментарии" писали, что ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе не снижает градуса остроты. За последние несколько дней количество обстрелов со стороны российских оккупантов увеличилась, были ранены украинские защитники.

По словам посла ОБСЕ в Украине и ТКГ по Донбассу Хайди Грау, с каждым днем военное противостояние набирает обороты. Особое внимание международных наблюдателей привлекает один из населенных пунктов Донецкой области.

Напомним также, что Трехсторонней контактной группе удалось утвердить состав экспертов, на которых ляжет обязанность изучить проблему затопленных шахт на оккупированных территориях украинского Донбасса. Допуска экспертов в ОРДЛО пытались достичь несколько месяцев, ведь в регионе назревает экологическая катастрофа.

Также на портале вы можете узнать о том, как, по мнению экспертов, переговоры по Донбассу между Украиной и Россией можно "сдвинуть с мертвой точки".



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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1165843710574910
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