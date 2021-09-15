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Главная Новости Общество происшествия Бил палкой детей и угрожал соцслужбе: в Черкассах от агрессивного отца забрали пятерых детей
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Бил палкой детей и угрожал соцслужбе: в Черкассах от агрессивного отца забрали пятерых детей

Мужчина угрожал "расстрелять" работников Службы по делам детей, также он бил жену

15 сентября 2021, 20:27
Автор:

Лиля Воробьева

В областном центре Черкасской области специалисты Службы по делам детей предъявили обвинение в издевательстве над собственной семьей, где подрастает 5 малых горожан, злому папе. Он систематически наносил им побои, угрожал всевозможными карами. Доставалось и жене, которая не могла противоречить этому мужу-агрессору. Об этом сообщает руководитель этой городской структуры Светлана Шишлюк.

Бил палкой детей и угрожал соцслужбе: в Черкассах от агрессивного отца забрали пятерых детей

Мужчина должен детей еще и от первого брака (фото из открытых источников)

Очередное проявление злости пришлось на 14 сентября. Один из соседей позвонил служащим и рассказал, как страдает от семейного насилия эта многодетная семья. Ведь отец все время бьет малышей палкой, угрозами осуществляет психологическое давление на них.

Специалисты сразу выехали на место беды. Сюда также вызвали полицейских и медиков. Работники полиции составили протокол о нанесенных побоях маленьким членам семьи. В девочки была травма на лбу, в ее братика от побоев не сгибалась рука.

Пострадавших  малышей вместе с их матерью пока разместили в кризисном центре.

По свидетельству Светланы Шишлюк, отец не скрывал своей злобы и крутого нрава. Говорил, что расправится со всеми служащими структуры, что осуществляет защиту детей. Выяснилось, что в первом браке он тоже имел ребят, но его и первую женщину лишили родительских прав.

На этого папу — агрессора составили несколько административных протоколов. Его обвиняют в хулиганстве, насилии над членами семьи и в том, что он игнорирует свои важные обязанности отца и кормильца семьи.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Черкассах спасают 7-летнего мальчика со следами бесчеловечных пыток .


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Источник: https://provce.ck.ua/buv-pozbavlenyy-batkivskykh-prav-ta-pohrozhuvav-rozpravoiu-u-cherkasakh-vriatuvaly-p-iatokh-ditey-vid-poboiv-batka/
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