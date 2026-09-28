Безуглая предупредила о намерениях РФ атаковать систему здравоохранения

Российские оккупационные войска продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права, смещая акценты воздушного террора в украинских мегаполисах на сугубо гражданские и медицинские учреждения. Очередной мишенью захватчиков в столице стал известный медицинский центр "Добробут", что вызвало серьезную обеспокоенность в политических и экспертных кругах безопасности пациентов и врачей.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая оперативно отреагировала на этот вопиющий инцидент, выступив с жестким предупреждением к украинскому обществу.

"Вполне возможно, что россияне, кроме логистики, будут уничтожать медицину, — безальтернативно заявила парламентария в своем официальном блоге, анализируя циничный выбор целей для ракетно-дроновых налетов врага на Киев. Оценивая будущие вызовы для государственной системы гражданской защиты, она призвала граждан к трезвому анализу ситуации: — Так что делайте правильные выводы и готовьтесь".

По мнению военных аналитиков, подобные атаки на медицинские учреждения являются сознательной стратегией Кремля, направленной на дестабилизацию тыла, создание паники среди мирного населения и перегрузку экстренных служб в условиях длительной войны. Защита больниц, госпиталей и амбулаторий теперь потребует от местных властей и руководства клиник дополнительных решений безопасности.

На месте попадания в Киеве продолжают работать подразделения ГСЧС, правоохранители и медики, которые ликвидируют последствия обстрела. В то же время профильные ведомства призывают администрации лечебных учреждений строго соблюдать протоколы безопасности и обеспечивать немедленную эвакуацию персонала и пациентов в обустроенные убежища во время каждой воздушной тревоги.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала последствия российской атаки на Киев, в результате которой было повреждено здание Национальной академии наук Украины. После удара она высказалась не только о российской агрессии, но и поставила под сомнение состояние и значение фундаментальной науки в Украине.