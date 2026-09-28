logo

BTC/USD

83337

ETH/USD

2677.41

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Безуглая предупредила о намерениях РФ атаковать систему здравоохранения
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая предупредила о намерениях РФ атаковать систему здравоохранения

«Уничтожат медицину»: Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к новым целям россиян

28 сентября 2026, 18:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские оккупационные войска продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права, смещая акценты воздушного террора в украинских мегаполисах на сугубо гражданские и медицинские учреждения. Очередной мишенью захватчиков в столице стал известный медицинский центр "Добробут", что вызвало серьезную обеспокоенность в политических и экспертных кругах безопасности пациентов и врачей.

Безуглая предупредила о намерениях РФ атаковать систему здравоохранения

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая оперативно отреагировала на этот вопиющий инцидент, выступив с жестким предупреждением к украинскому обществу.

"Вполне возможно, что россияне, кроме логистики, будут уничтожать медицину, — безальтернативно заявила парламентария в своем официальном блоге, анализируя циничный выбор целей для ракетно-дроновых налетов врага на Киев. Оценивая будущие вызовы для государственной системы гражданской защиты, она призвала граждан к трезвому анализу ситуации: — Так что делайте правильные выводы и готовьтесь".

По мнению военных аналитиков, подобные атаки на медицинские учреждения являются сознательной стратегией Кремля, направленной на дестабилизацию тыла, создание паники среди мирного населения и перегрузку экстренных служб в условиях длительной войны. Защита больниц, госпиталей и амбулаторий теперь потребует от местных властей и руководства клиник дополнительных решений безопасности.

На месте попадания в Киеве продолжают работать подразделения ГСЧС, правоохранители и медики, которые ликвидируют последствия обстрела. В то же время профильные ведомства призывают администрации лечебных учреждений строго соблюдать протоколы безопасности и обеспечивать немедленную эвакуацию персонала и пациентов в обустроенные убежища во время каждой воздушной тревоги.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала последствия российской атаки на Киев, в результате которой было повреждено здание Национальной академии наук Украины. После удара она высказалась не только о российской агрессии, но и поставила под сомнение состояние и значение фундаментальной науки в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости