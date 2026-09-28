logo_ukra

BTC/USD

83337

ETH/USD

2677.41

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Безугла попередила про наміри РФ атакувати систему охорони здоров'я
commentss НОВИНИ Всі новини

Безугла попередила про наміри РФ атакувати систему охорони здоров'я

«Знищуватимуть медицину»: Мар’яна Безугла закликала українців готуватися до нових цілей росіян

28 вересня 2026, 18:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська продовжують демонструвати повну зневагу до норм міжнародного гуманітарного права, зміщуючи акценти повітряного терору в українських мегаполісах на суто цивільні та медичні установи. Черговою мішенню загарбників у столиці став відомий медичний центр "Добробут", що викликало серйозне занепокоєння у політичних та експертних колах щодо безпеки пацієнтів та лікарів.

Безугла попередила про наміри РФ атакувати систему охорони здоров'я

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Мар’яна Безугла оперативно відреагувала на цей кричущий інцидент, виступивши із жорстким попередженням до українського суспільства.

"Цілком імовірно, що росіяни, окрім логістики, будуть знищувати медицину, — безальтернативно заявила парламентарка у своєму офіційному блозі, аналізуючи цинічний вибір цілей для ракетно-дронових нальотів ворога на Київ. Оцінюючи майбутні виклики для державної системи цивільного захисту, вона закликала громадян до тверезого аналізу ситуації: — Тож робіть правильні висновки й готуйтеся".

На думку військових аналітиків, подібні атаки на медичні заклади є свідомою стратегією Кремля, спрямованою на дестабілізацію тилу, створення паніки серед мирного населення та перевантаження екстрених служб в умовах тривалої війни. Захист лікарень, шпиталів та амбулаторій відтепер вимагатиме від місцевої влади та керівництва клінік додаткових безпекових рішень.

Наразі на місці влучання у Києві продовжують працювати підрозділи ДСНС, правоохоронці та медики, які ліквідовують наслідки обстрілу. Водночас профільні відомства закликають адміністрації лікувальних установ суворо дотримуватися безпекових протоколів та забезпечувати негайну евакуацію персоналу і пацієнтів до облаштованих сховищ під час кожної повітряної тривоги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала наслідки російської атаки на Київ, унаслідок якої була пошкоджена будівля Національної академії наук України. Після удару вона висловилася не лише про російську агресію, а й поставила під сумнів стан та значення фундаментальної науки в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини