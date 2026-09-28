Безугла попередила про наміри РФ атакувати систему охорони здоров'я

Російські окупаційні війська продовжують демонструвати повну зневагу до норм міжнародного гуманітарного права, зміщуючи акценти повітряного терору в українських мегаполісах на суто цивільні та медичні установи. Черговою мішенню загарбників у столиці став відомий медичний центр "Добробут", що викликало серйозне занепокоєння у політичних та експертних колах щодо безпеки пацієнтів та лікарів.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Мар’яна Безугла оперативно відреагувала на цей кричущий інцидент, виступивши із жорстким попередженням до українського суспільства.

"Цілком імовірно, що росіяни, окрім логістики, будуть знищувати медицину, — безальтернативно заявила парламентарка у своєму офіційному блозі, аналізуючи цинічний вибір цілей для ракетно-дронових нальотів ворога на Київ. Оцінюючи майбутні виклики для державної системи цивільного захисту, вона закликала громадян до тверезого аналізу ситуації: — Тож робіть правильні висновки й готуйтеся".

На думку військових аналітиків, подібні атаки на медичні заклади є свідомою стратегією Кремля, спрямованою на дестабілізацію тилу, створення паніки серед мирного населення та перевантаження екстрених служб в умовах тривалої війни. Захист лікарень, шпиталів та амбулаторій відтепер вимагатиме від місцевої влади та керівництва клінік додаткових безпекових рішень.

Наразі на місці влучання у Києві продовжують працювати підрозділи ДСНС, правоохоронці та медики, які ліквідовують наслідки обстрілу. Водночас профільні відомства закликають адміністрації лікувальних установ суворо дотримуватися безпекових протоколів та забезпечувати негайну евакуацію персоналу і пацієнтів до облаштованих сховищ під час кожної повітряної тривоги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала наслідки російської атаки на Київ, унаслідок якої була пошкоджена будівля Національної академії наук України. Після удару вона висловилася не лише про російську агресію, а й поставила під сумнів стан та значення фундаментальної науки в Україні.