Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала наслідки російської атаки на Київ, унаслідок якої була пошкоджена будівля Національної академії наук України. Після удару вона висловилася не лише про російську агресію, а й поставила під сумнів стан та значення фундаментальної науки в Україні.

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У своєму дописі депутатка зазначила, що отримує повідомлення про жорстокість російських атак. За її словами, сама війна вже є свідченням жорстокості, а її наслідки українці бачать щодня. Водночас Безугла заявила, що після пошкодження будівлі НАН їй почали писати про важливість фундаментальної науки.

Депутатка поставила під сумнів результативність української наукової системи, зокрема поцікавившись, скільки Нобелівських премій було отримано українськими науковцями. Вона також заявила, що Україні варто більше уваги приділяти прикладним дослідженням, які можуть безпосередньо використовуватися на практиці.

"Мені пишуть про жорстокість. Так, росіяни жорстокі. Це новина? Війна жорстока, а наслідки наочні. Людей шкода", — написала Безугла, пояснюючи свою реакцію на атаку.

Окремо нардепка нагадала про свої попередні претензії до Національної академії наук. За її словами, вона вже неодноразово порушувала питання того, що вважає роботу установи малоефективною, однак ці заяви, як вона стверджує, не отримували належної уваги.

"Я багато разів піднімала питання беззмістовності НАН, але вони просто залишалися в бульбашці. Влаштовувало. Врешті війна показує наслідки. От і все", — заявила депутатка.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує адаптувати свою фінансову систему до санкційного тиску та створювати альтернативні маршрути для міжнародних платежів.