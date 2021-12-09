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Без ошибки: известно, кто идеально написал радиодиктант по украинскому языку

Галина Шура готовилась к написанию диктанта и единственная не допустила ошибок

9 декабря 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Педагог, преподавающий родной язык в образовательном учреждении населенного пункта Комарово на Волыни Галина Шура стала победителем Всеукраинского диктанта национального единства. В тексте она не совершила никаких ошибок. Об этом сообщает "Украинское радио".

Без ошибки: известно, кто идеально написал радиодиктант по украинскому языку

Объявили, кто правильно написал радиодиктант (фото из открытых источников)

Волынская учительница – единственная из более 14, 5 тысяч соотечественников, приславших свои тексты на проверку, ведь она написала надиктованный текст без ошибок.

Счастливая победительница рассказала журналистам "Общественного", что преподает родной язык более 35 лет. И второй раз одерживает победу в этом национальном мероприятии.

По ее словам, она старательно готовилась, чтобы лучше написать текст. Для этого прослушивала большое количество текстов Андруховича и училась его манере их написания.

Волынянка Галина Шура за то, что так хорошо знает родной язык, будет награждена дипломом от организаторов и получит самый желаемый подарок — книги с учебниками, которые предоставило для награждения одно из отечественных издательств.

Одну ошибку в диктанте совершили следующие участники конкурса: Надежда Палий из Львовщины, киевлянин Максим Слюсаревский и Юлия Шекет.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как автор "порнографического" учебника по украинскому языку отреагировал на некорректные ссылки. Авраменко заверил, что ссылка на странице учебника была напечатана по требованию авторского права, но на выходе тиража она принадлежала Новомиргородскому районному совету Кировоградской области. Автор школьного учебника утверждает, что издатель нашел этот конфуз еще 17 мая и обратился с требованием "пофиксить" проблему в отделе Киберполиции.


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Источник: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=97391
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