Беспредел в поезде "Укрзализныци": начальник не смог успокоить дебошира, цеплявшегося к девушкам

В поезде "Укрзализныци" Львов-Мариуполь произошел вопиющий случай. Попутчик начал цепляться к девушкам, которые ехали вместе с ним в одном купе. На жалобы пассажиров вяло отреагировали проводница, начальник поезда и наряд полицейских, которых потом пришлось вызвать на помощь.

Поезд "Укрзализныци", фото Кorrespondent

Об этом в Facebook написала пользователь Екатерина Стельмащук. Девушка вместе с подругой оказалась в сложной ситуации в поезде "Укрзализныци".

"Девушки, как часто, путешествуя "Укрзализныцей", вы быть жертвой или становились свидетелем домогательств каких-то типов навеселе или просто? Вспомните, а пока отвечу я. Очень часто", — начала пронзительный пост девушка.





На поезд они сели во Львове, где их попутчиком оказался не совсем адекватный парень. Едва ли не сразу он поинтересовался "Девочки, вы голенькие спите или переодеваетесь?". На просьбы угомонить пассажира и на призывы к его поведению и пьяное состояние не отреагировали ни проводница поезда, которая разводила руками, ни начальник поезда, ни полиция...

Потом девушка, которая с трудом смогла уснуть из-за постоянных поддевок горе-пассажира, проснулась от того, что мужчина схватил ее за руку со словами:

"Ну что, принцесска, спишь или не спишь?".

История закончилась тем, что девушек таки переселились в другое купе с криками, бранью и дрожащими руками. А виновник скандала пошел спокойно спать в своем купе. А еще одной пассажирке таки пришлось ехать с дебоширом почти до конечной.

"Жаль, что таких ситуаций очень много, часто о них молчат и заговаривают, только когда дело приобретает серьезных последствий в виде избиения или насилия. Притязания на любом уровне должны наказываться, а не замалчиваться", — написала девушка.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", "Укрзализныця" сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата: что еще стоило бы оптимизировать. Сокращение не будет касаться сотрудников региональных филиалов, филиалов компании и сотрудников рабочих профессий.

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