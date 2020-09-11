Бывшего политзаключенного Владимира Балуха ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.



В частности источник рассказал, что правоохранители не смогли опросить его в кому, так как врачи ввели его в медикаментозную кому.

Напомним, 8 сентября, Олег Сенцов сообщил, что неизвестные избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Происшествие произошло ночью, но его нашли только утром и доставили в больницу. По словам Сенцова, изнаально было известно, что у Балуха сломаны рука и ключица.

Позже нардеп "Евросолидарности" Ирина Геращенко сообщила, что состояние Владимира Балуха стабильно тяжелое уже несколько суток, врачи не дают никаких прогнозов. 9 сентября Балуха подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На нападение на Владимира Балуха отреагировали в представительстве главы государства Владимира Зеленского. Сообщается, что в Офисе президента крайне обеспокоены происшествием и требуют от Национальной полиции быстрого и полного расследования преступления. В частности, просят правоохранителей проверить политические мотивы нападения, несмотря на то, что сейчас нет данных, которые свидетельствовали бы об этом.

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