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Татьяна Веремеева
Бывшего политзаключенного Владимира Балуха ввели в
медикаментозную кому. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированный
источник в правоохранительных органах.
В частности источник рассказал, что правоохранители не
смогли опросить его в кому, так как врачи ввели его в медикаментозную кому.
Напомним, 8 сентября, Олег Сенцов сообщил, что неизвестные
избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Происшествие произошло
ночью, но его нашли только утром и доставили в больницу. По словам Сенцова, изнаально
было известно, что у Балуха сломаны рука и ключица.
Позже нардеп "Евросолидарности" Ирина Геращенко сообщила,
что состояние Владимира Балуха стабильно тяжелое уже несколько суток, врачи не
дают никаких прогнозов. 9 сентября Балуха
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
На нападение на Владимира Балуха отреагировали в
представительстве главы государства Владимира Зеленского. Сообщается, что в
Офисе президента крайне обеспокоены происшествием и требуют от Национальной
полиции быстрого и полного расследования преступления. В частности, просят
правоохранителей проверить политические мотивы нападения, несмотря на то, что
сейчас нет данных, которые свидетельствовали бы об этом.
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