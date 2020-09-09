Балух в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ, – Геращенко

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Татьяна Веремеева
Состояние бывшего политзаключенного, активиста Владимира Балуха по
состоянию на 9 сентября остается тяжелым. Об этом сообщила депутат партии "Европейская
солидарность" Ирина Геращенко.
Нардеп отметила, что Балуха подключили к аппарату искусственной вентиляции
легких (ИВЛ). Врачи сообщили, что активист находится в тяжелом состоянии, он
без сознания.
Раньше Ирина Геращенко сообщала, что Владимира Балуха прооперировали и
перевели в реанимацию. Она сообщила, что у активиста черепно-мозговая травма.
Напомним, вчера, 8 сентября, Олег Сенцов сообщил, что неизвестные
избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Происшествие произошло
ночью, но его нашли только утром и доставили в больницу. По словам Сенцова,
вчера было известно, что у Балуха сломаны рука и ключица.
Правоохранители пока не сообщают подробностей происшествия. Только
отмечают, что сейчас идет следствие.
На нападение на Владимира Балуха отреагировали в представительстве главы
государства Владимира Зеленского. Сообщается, что в Офисе президента крайне
обеспокоены происшествием и требуют от Национальной полиции быстрого и полного
расследования преступления. В частности, просят правоохранителей проверить
политические мотивы нападения, несмотря на то, что сейчас нет данных, которые
свидетельствовали бы об этом.
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