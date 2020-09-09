kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.09.2020

BTC/USD

10222.28

ETH/USD

346.62

LTC/USD

47.76

НБУ 09.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Балух в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ, – Геращенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Балух в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ, – Геращенко

Врачи говорят, что Владимир Балух в тяжелом состоянии

сегодня, 14:03
Автор:

Татьяна Веремеева

Состояние бывшего политзаключенного, активиста Владимира Балуха по состоянию на 9 сентября остается тяжелым. Об этом сообщила депутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Балух в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ, – Геращенко

Нардеп отметила, что Балуха подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи сообщили, что активист находится в тяжелом состоянии, он без сознания.

Раньше Ирина Геращенко сообщала, что Владимира Балуха прооперировали и перевели в реанимацию. Она сообщила, что у активиста черепно-мозговая травма.

Напомним, вчера, 8 сентября, Олег Сенцов сообщил, что неизвестные избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Происшествие произошло ночью, но его нашли только утром и доставили в больницу. По словам Сенцова, вчера было известно, что у Балуха сломаны рука и ключица.

Правоохранители пока не сообщают подробностей происшествия. Только отмечают, что сейчас идет следствие.

На нападение на Владимира Балуха отреагировали в представительстве главы государства Владимира Зеленского. Сообщается, что в Офисе президента крайне обеспокоены происшествием и требуют от Национальной полиции быстрого и полного расследования преступления. В частности, просят правоохранителей проверить политические мотивы нападения, несмотря на то, что сейчас нет данных, которые свидетельствовали бы об этом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!