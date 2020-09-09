Балух в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ, – Геращенко

Состояние бывшего политзаключенного, активиста Владимира Балуха по состоянию на 9 сентября остается тяжелым. Об этом сообщила депутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.



Нардеп отметила, что Балуха подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи сообщили, что активист находится в тяжелом состоянии, он без сознания.

Раньше Ирина Геращенко сообщала, что Владимира Балуха прооперировали и перевели в реанимацию. Она сообщила, что у активиста черепно-мозговая травма.

Напомним, вчера, 8 сентября, Олег Сенцов сообщил, что неизвестные избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Происшествие произошло ночью, но его нашли только утром и доставили в больницу. По словам Сенцова, вчера было известно, что у Балуха сломаны рука и ключица.

Правоохранители пока не сообщают подробностей происшествия. Только отмечают, что сейчас идет следствие.

На нападение на Владимира Балуха отреагировали в представительстве главы государства Владимира Зеленского. Сообщается, что в Офисе президента крайне обеспокоены происшествием и требуют от Национальной полиции быстрого и полного расследования преступления. В частности, просят правоохранителей проверить политические мотивы нападения, несмотря на то, что сейчас нет данных, которые свидетельствовали бы об этом.

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