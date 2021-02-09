Автоледи в столице за несколько минут дважды врезалась в одно и то же авто

В Киеве женщина за рулем большого белого джипа Toyota врезалась в такой же джип впереди нее. Происшествие произошло недалеко от пересечения улиц Новогоспитальнои и Евгения Коновальца в Киеве. Видео появилось в Теlegram-канале патрульной полиции Киева.

Автоледи дважды врезалась в один и тот же автомобиль. Фото: Патрульная поліція Києва

ДТП случилось из-за того, что водитель, которая врезалась в другой автомобиль, не соблюдала безопасную дистанцию за автомобилем, который двигался впереди нее. Удар был не сильным, оба водителя остановились и вышли, чтобы уладить ситуацию. Очевидно, что значительных повреждений обнаружено не было, потому что после короткого разговора с владельцем пострадавшего авто, женщина вернулась обратно за руль своего автомобиля. Она медленно начала движение, и снова врезалась в то же авто, которое еще не уехало с места происшествия. Водитель, пострадавшего джипа, который не успел дойти до своего водительского места, едва успел отскочить в сторону. На этот раз удар был более сильный, и из-за скользкой дороги, пострадавший автомобиль сдвинулся с места, переехав на соседний ряд, где столкнулся с уже третьим джипом, на этот раз черным Lexus, который двигался по левой полосе. Он также задел белый Chevrolet, который ехал навстречу.

После происшествия нарушительница рассказала, что очень занервничала, когда врезалась в джип в первый раз, поэтому растерялась, и врезалась в него во второй раз.

Инспекторы патрульной полиции составили на виновницу два протокола (по одному на каждое столкновение) по статье 124 КУоАП Нарушение ПДД, которое привело к ДТП.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о ДТП, которое спровоцировал известный футболист из Мариуполя. Он был в состоянии алкогольного опьянения и врезался в дорожный знак прямо на глазах у полицейских.



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