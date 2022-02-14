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Авто сбило маму с коляской: что известно о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП в Одесской области

Состояние ребенка, попавшего в ДТП в Одесской области, стабильное

14 февраля 2022, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В одном из населенных пунктов Одесской области водитель авто сбил маму с младенцем, который она везла по обочине коляской. О состоянии полуторамесячной крохи рассказали местные медики. Об этом информирует медиа "УСИ".

Авто сбило маму с коляской: что известно о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП в Одесской области

В аварии пострадал ребенок (фото из открытых источников)

Комментарий журналистам издание предоставил одесский медик Иона Диланян. По словам детского хирурга, ребенка привезли в медицинское учреждение с несколькими травмами, что соответствует состоянию средней тяжести. У крошечной девочки диагностировали перелом бедра и сотрясение мозга. Она на лечении, где  о ней заботятся работники отделения нейрохирургии. Состояние у малышки сейчас стабильное, медики начали процесс лечения.

Важно, что дорожно-транспортное происшествие имело место в населенном пункте Нерубайское Одесского региона. От сильного удара, что нанес пешеходам автомобиль, тележка с младенцем вылетела за обочину, водитель с автомобилем застрял в придорожном кювете. И мать, и младенца забрали с места аварии медики скорой.

Местные полицейские уже начали расследовать уголовное производство по   ст. 286 ч. 1 УКУ. Нарушителю ПДД за совершенное ДТП грозит тюремное заключение сроком на 3 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области автомобиль одного из руководителей полиции сбил женщину на переходе. Служебное авто и. о. заместителя руководителя Нацполиции Одесского региона, игнорируя красный сигнал светофора, сбило жительницу региона, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Полицейское авто, проезжая по Одессе, игнорировало красный сигнал светофора на городской улице и, в результате, наехало на горожанку, когда она шла по пешеходному переходу.


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Источник: https://usionline.com/mediki-rasskazali-o-sostojanii-sbitogo-vnedorozhnikom-mladenca-foto-video/
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