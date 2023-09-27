Авиакатастрофа в Мали с самолетом вагнеровцев: в сеть попало видео

23 сентября в Мали разбился российский самолет Ил-76. На нем находились наемники из ЧВК "Вагнер", которой ранее руководил российский боевик Евгений Пригожин.

Авиакатастрофы самолета в Мали. Фото из открытых источников

Авария произошла при посадке в городе Гао на севере Мали. Причины аварии остаются неизвестными. Источники, на которые ссылается издание AFP, указывает, что самолет был перегружен и находился в совместном использовании армии Мали и группы "Вагнера". Именно в городе Гао есть военный аэропорт, который использовался для разных целей, в том числе миротворческой миссии ООН в Мали.

На опубликованном видео видно, как самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу, на большой скорости выходит за ее пределы, заваливается и взрывается.

Специалисты считают, что самолет совершил посадку на взлетную полосу аэропорта в Мали слишком поздно. Длина взлетной полосы составляет около двух километров, однако шасси самолета коснулись поверхности взлетной полосы примерно на ее половине. Прибывшие на место аварии пожарные бригады указали, что катастрофа была серьезной. По их словам, никто не выжил, а самолет было невозможно спасти.

Напомним, что лидер вагнеровцев Евгений Пригожин 23 августа погиб в авиакатастрофе на территории России. Несколькими днями ранее он находился со своими наемниками в Мали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Норвегия арестовала бывшего командира вагнеровцев. Мужчина раньше хотел получить убежище в Норвегии, но теперь боится экстрадиции в Украину, поэтому пытался попасть в Россию.

Также "Комментарии" писали о главе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове, который рассказал о "сигнале" для лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина.