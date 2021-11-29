Авария на химичном заводе в Винницкой области: из цистерны может распространиться ядовитое облако с аммиаком

В Винницкой области, в городке Немиров на местном химическом производстве из разгерметизированной железнодорожной цистерны произошла утечка аммиака. Теперь в городке стоит едкий запах этого ядохимиката. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел 29 ноября (фото из открытых источников)

На самом производстве никто не пострадал, но специалисты говорят об угрозе безопасности людей. Пока что на заводе ликвидируют последствия аварии. Представители спасательной службы, надевшие защитную одежду, перекачивают этот газ из аварийной емкости. Чтобы предотвратить распространение ядовитого едкого облака на город, вокруг емкости создан специальный водяной купол. Сюда подают воду под давлением, потому что именно таким способом, как говорят специалисты, можно прекратить распространение едких испарений и предотвратить нейтрализацию яда.

По словам спикера Винницкого управления ГСЧС Александра Кутового, аммиак вдвое легче воздуха, поэтому специалисты делают все возможное, в частности, осаждают пары аммиака, чтобы он не пошел вверх.

В Немирове жителей не эвакуировали, но на улицах никого нет. Полицейские с помощью громкоговорителя предупредили горожан об опасности. Они сидят в своих жилищах, беспокоятся за себя и родных, но не паникуют.

По словам местной жительницы Александры Дзюбенко, горожане закрыли все окна и двери. Но в магазин идут, когда нужно. В воздухе пары опасного газа не ощущаются. Но они успели, очевидно, попасть в воздух, потому что производство находится рядом.

Утечка имела место еще утром на производстве, где делают агрохимию для сельского хозяйства. Как предварительно говорят полицейские, в цистерне с газоопасным сырьем кто-то из работающих открыл люк. Сделал это намеренно или по неосторожности, выясняют полицейские.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на заводе "Ровноазот" возле Луцка произошел взрыв

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