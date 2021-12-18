Арктический холод: где в Украине синоптики прогнозируют морозы до -19

В эти выходные в нашей стране еще сохранится не холодная погода, хотя снег падает. Холоднее местами будет ночью, столбик термометра опустится до — 4 градусов.

После выходных в нашей стране поменяется погода. Придет резкое похолодание с холодными морозами. Это произойдет уже 21-22 декабря. На восточных территориях морозы усилятся, столбик термометра будет минусовать до -19 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Но так будет недолго, со вторника, 21 декабря, на наши территории придет арктический холод. В восточных регионах синоптики прогнозируют дневные морозы до -10 градусов, ночью будет еще больше морозить, будет -13 градусов, в южных регионах днем морозы будут достигать отметки — 4 градуса, ночью будет — 6 градусов. В северных регионах днем синоптики прогнозируют морозы до -11, ночью -14 градусов. В западных регионах нашей страны также будет морозно и холодно: до -7 в дневное время, ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. На центральных территориях днем до -8 градусов мороза, ночью будет морозить до -12 градусов.

В столице в начале рабочей недели, в частности, 21 декабря будет до -12 в ночные часы, днем немного потеплеет до -7 градусов.

В среду, 22 декабря, будет морозить больше. На восточных территориях ночью будет минус до -19 градусов, это территории Харьковщины и Луганщины. В Донецком регионе столбик термометра будет показывать -17 градусов. В дневные часы морозы ослабеют, температура составит -13 градусов.

В северных областях нашего государства 22 декабря будет до -16 градусов, днем будет морозить до -11, в западных и южных регионах ночью декабрьские морозы усилятся до -14 градусов, днем будет -7 градусов, в центральных областях ночью будет минусовать до -16, днем мороз упадет и температура составит -8 градусов.

Морозно и холодно будет в столице нашей страны. Ночные морозы будут доходить до минусовой отметки — 12 градусов, днем будет -7 градусов мороза.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что дождь и мокрый снег: какой будет погода 17 декабря.