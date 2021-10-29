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Арестович рассказал новые подробности о состоянии здоровья Кравчука: подробности

Политик находится на реабилитации в Германии

29 октября 2021, 22:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Бывший президент нашей страны и глава украинской делегации в международной ТГК Леонид Кравчук поправляется после сложного операционного вмешательства и находится на реабилитации. По этой причине он не будет приобщаться к переговорному процессу до конца этого года. Об этом сообщает "Украина 24", обнародуя позицию ответственного представителя украинской стороны Алексея Арестовича.

Арестович рассказал новые подробности о состоянии здоровья Кравчука: подробности

Леонид Кравчук (фото из открытых источников)

По его словам, у господина Кравчука была непростая операция на сердце, которая завершилась удачно. Именно по этой уважительной причине его реабилитация затянется, потому что ему 86 лет.

Известный политик находится на реабилитации в Германии. Она успешна, но происходит медленно. Потому, что у него почтенный возраст, кроме этого, врачи будут решать, когда он сможет вернуться к работе.

Процесс переговоров до завершения года будет проводить заместитель руководителя делегации Александр Мережко.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Арестович рассказал о состоянии Кравчука после операции на сердце. Алексей Арестович отметил, что, по словам близких Кравчука, операция прошла достаточно успешно. По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, первый президент Украины Леонид Кравчук проходит реабилитацию за границей после операции на сердце. Арестович согласился озвучить несколько подробностей о состоянии Кравчука, несмотря на то, что родственники первого государственного главы просят не комментировать тему здоровья. Кроме того, Арестович добавил, что только медики и лично Кравчук будут решать, сможет ли он и дальше быть главой украинской делегации в ТКГ.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=plXBr2qgiwI
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