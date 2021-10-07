Apple опубликовал карту Украины без Крыма: в сети разразился скандал

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Лиля Воробьева
Сервис "Apple Music for Artists", именно им пользуются исполнители для пополнения аудитории, попал в неприятную историю. На карте Украины, где смотрят статистику, не нашлось места для украинского Крыма. Об этом сообщает представитель музыкального сообщества Макс Птичник в социальных сетях.
Скандал возник из-за карту музыкальном приложении (фото из открытых источников)
Сюда чаще всего заходят представители шоу-бизнеса, чтобы найти новых поклонников и расширить границы своей исполнительской аудитории.
Национальный исполнитель шокирован, ведь на этой карте он не нашел нашего Крыма.
По его словам, ему стало очень грустно по той причине, что в известном многим звездам сервисе Apple Music for Artists можно посчитать статистику, но карта нашей страны без территории Крыма. Пусть поднимут эту проблему СМИ. Ведь действительно грустно.
Другие сторонники телефонных сервисов заметили, что аналогичная карта в интернет-приложения для прослушивания музыки "Spotify". В частности, там тоже нет крымских территорий.
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