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Apple опубликовал карту Украины без Крыма: в сети разразился скандал

Известная компания попала в скандал

7 октября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

Сервис "Apple Music for Artists", именно им пользуются исполнители для пополнения аудитории, попал в неприятную историю. На карте Украины, где смотрят статистику, не нашлось места для украинского Крыма. Об этом сообщает представитель музыкального сообщества Макс Птичник в социальных сетях.

Apple опубликовал карту Украины без Крыма: в сети разразился скандал

Скандал возник из-за карту музыкальном приложении (фото из открытых источников)

Сюда чаще всего заходят представители шоу-бизнеса, чтобы найти новых поклонников и расширить границы своей исполнительской аудитории.

Национальный исполнитель шокирован, ведь на этой карте он не нашел нашего Крыма.

По его словам, ему стало очень грустно по той причине, что в известном многим звездам сервисе Apple Music for Artists можно посчитать статистику, но карта нашей страны без территории Крыма. Пусть поднимут эту проблему СМИ. Ведь действительно грустно.

Другие сторонники телефонных сервисов заметили, что аналогичная карта в интернет-приложения для прослушивания музыки "Spotify". В частности, там тоже нет крымских территорий.

Apple опубликовал карту Украины без Крыма: в сети разразился скандал - фото 2

В комментариях пользователи социальной сети критически отреагировали на это известие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Apple запатентовала гибкую батарею для смартфонов . Apple продолжает изучать способы заполнения всего объема iPhone и исследует батареи, которые могут восполнить пробелы в гибких устройствах, таких как будущий iPhone Fold. Недавно обнародована заявка на патент показывает, что компания продолжает работать над тем, как сделать аккумулятор, который может работать в сложном устройстве. Apple смотрит на то, как гибкая батарея может быть ключевой частью создания гибкого устройства, а не на том, как разместить батарею в таком пространстве.


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Источник: https://www.facebook.com/100001075148574/posts/4459386097440518/?d=n
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