Агенты российских спецслужб пытались устроить теракты на Закарпатье

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Антон Рудак
Служба безопасности Украины задержала в пограничном районе Закарпатья агентов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СБУ, фото с открытых источников
Злоумышленники планировали совершить поджег Генконсульства соседней страны и совершить убийство общественного деятеля. Также участники российской группировки пытались осуществить теракты чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и дискредитировать Украину на глазах мира.
Представители СБУ установили организатора. Он скрывается на территории России. В пресс-службе сообщают, что организатор является уроженцем Луганской области. Его завербовали российские спецслужбы для проведения подрывной деятельности на территории Украины.
Также агенты российских спецслужб должны были сообщать секретные данные о размещении военных объектов в области. СБУ направила в суд обвинительный акт на злоумышленников по статьям "государственная измена" и "террористический акт".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ обнаружила фирму, которая похищала средства с банковских карточек. Большая схема похищения средств у граждан была создана в Виннице. Незаконный бизнес проработал четыре месяца. Чтобы создать схему, житель Винницы снял в центре офис и создал там "сall-центр".
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