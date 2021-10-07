Агенты российских спецслужб пытались устроить теракты на Закарпатье

Служба безопасности Украины задержала в пограничном районе Закарпатья агентов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ, фото с открытых источников

Злоумышленники планировали совершить поджег Генконсульства соседней страны и совершить убийство общественного деятеля. Также участники российской группировки пытались осуществить теракты чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и дискредитировать Украину на глазах мира.

Представители СБУ установили организатора. Он скрывается на территории России. В пресс-службе сообщают, что организатор является уроженцем Луганской области. Его завербовали российские спецслужбы для проведения подрывной деятельности на территории Украины.

"По заданию своих "кураторов" агент планировал совершение поджогов зарубежного дипломатического учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией и повредить исторический памятник на территории Закарпатья. Кроме того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он "гарантировал" 30 тыс. долларов", — сообщают в СБУ.

Также агенты российских спецслужб должны были сообщать секретные данные о размещении военных объектов в области. СБУ направила в суд обвинительный акт на злоумышленников по статьям "государственная измена" и "террористический акт".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ обнаружила фирму, которая похищала средства с банковских карточек. Большая схема похищения средств у граждан была создана в Виннице. Незаконный бизнес проработал четыре месяца. Чтобы создать схему, житель Винницы снял в центре офис и создал там "сall-центр".

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