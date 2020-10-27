Админкорпус НАУ освободили от «спортсменов» экс-ректора Исаенко

Сегодня утром главный админкорпус Национального авиационного университета освободили от лиц спортивного телосложения, которых нанял уволенный экс-ректор вуза Владимир Исаенко. Об этом сообщили в НАУ.

Ситуацию урегулировали правоохранители, в частности, полицейский полк особого назначения #1. Обошлось без силовых столкновений и провокаций.





Как сообщили в НАУ, нанятые Исаенко "спортсмены" блокировали доступ сотрудников к университету последние несколько дней, стояли на входах админкорпуса, не пропускали преподавателей на рабочие места, незаконно использовали газовые баллончики. Некоторым пострадавшим вчера пришлось оказывать помощь, приезжали врачи скорой помощи.

Добавим, что в полиции опровергли заявления Исаенко о якобы "рейдерском захвате" НАУ, пояснив, что бывшее руководство вуза пыталось препятствовать новому приступить к своим обязанностям.

"Там нет рейдерского захвата. Там возник конфликт между новым назначенным и предыдущим руководителями. Выезжала следственно-оперативная группа, руководитель отдела полиции этой территории обслуживания, взяли заявления у обеих сторон", — уточняла пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко.

Напомним, согласно решению кадровой комиссии МОН, бывший ректор НАУ Владимир Исаенко был уволен. Соответствующее решение принято еще 7 октября, и с тех пор экс-руководитель находится на больничном. 15 октября состоялось заседание Наблюдательного совета НАУ, члены которого единодушно поддержали приказ об увольнении Исаенко.

Другим приказом МОН, и.о. ректора НАУ с 23 октября 2020 назначен Римидас Хращевский (ранее возглавлял НАУ при министре образования Сергее Квите). Кроме приказа о назначении, Хращевский уже получил регистрацию в Минюсте, как единственный законный и.о. ректора университета.





Но несмотря на это, личная охрана Исаенко всячески препятствовала работе нового руководителя физически. А также распространяла в СМИ недостоверную информацию о "рейдерстве" вуза.

СМИ сообщали, что Исаенко несколько раз пытался созвать Трудовую конференцию НАУ в свою поддержку, а также задним числом подписывал приказы о назначении новых проректоров, уже после своего официального увольнения.

Кроме того, как только Римидас Хращевский приступил к исполнению своих обязанностей в НАУ, Исаенко попытался заблокировать его работу с помощью судебного определения ОАСК. Однако, оно оспорено и не подлежит исполнению.

И. о. ректора Римидас Хращевский, комментируя ситуацию говорит, что ему жаль наблюдать за тем, как прежнее руководство превращает НАУ в инструмент манипуляций.

"Появляются политические лозунги на сайте (университета, — ред.)... Но я считаю, что не должно быть никаких манипуляций, нельзя использовать ни студентов, ни коллектив. Одни должны учиться, другие — работать. И превращать в политический скандал это, я считаю, неправильно. Поэтому сделаю все, что от меня зависит, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы университет работал и развивался", — отметил руководитель вуза.

Ранее сообщалось, что экс-ректор НАУ Исаенко пытается заблокировать работу вуза.

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