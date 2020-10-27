Админкорпус НАУ освободили от «спортсменов» экс-ректора Исаенко

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Станислав Молчанов
Сегодня утром главный
админкорпус Национального авиационного университета освободили от лиц
спортивного телосложения, которых нанял уволенный экс-ректор вуза Владимир
Исаенко. Об этом сообщили в НАУ.
Ситуацию
урегулировали правоохранители, в частности, полицейский полк особого назначения
#1. Обошлось без силовых столкновений и провокаций.
Как сообщили в НАУ, нанятые Исаенко "спортсмены" блокировали доступ сотрудников к университету последние несколько дней, стояли на входах админкорпуса, не пропускали преподавателей на рабочие места, незаконно использовали газовые баллончики. Некоторым пострадавшим вчера пришлось оказывать помощь, приезжали врачи скорой помощи.
Добавим, что в
полиции опровергли
заявления Исаенко о якобы "рейдерском захвате" НАУ, пояснив, что бывшее
руководство вуза пыталось препятствовать новому приступить к своим
обязанностям.
Напомним,
согласно решению кадровой комиссии МОН, бывший ректор НАУ Владимир Исаенко был
уволен. Соответствующее решение принято еще 7 октября, и с тех пор
экс-руководитель находится на больничном. 15 октября состоялось заседание
Наблюдательного совета НАУ, члены которого единодушно поддержали приказ об
увольнении Исаенко.
Другим приказом
МОН, и.о. ректора НАУ с 23 октября 2020 назначен Римидас Хращевский (ранее
возглавлял НАУ при министре образования Сергее Квите). Кроме приказа о
назначении, Хращевский уже получил регистрацию в Минюсте, как единственный
законный и.о. ректора университета.
Но несмотря на
это, личная охрана Исаенко всячески препятствовала работе нового руководителя
физически. А также распространяла в СМИ недостоверную информацию о "рейдерстве"
вуза.
СМИ сообщали,
что Исаенко несколько раз пытался созвать Трудовую конференцию НАУ в свою
поддержку, а также задним числом подписывал приказы о назначении новых проректоров,
уже после своего официального увольнения.
Кроме того, как только Римидас Хращевский приступил к исполнению своих обязанностей в НАУ, Исаенко попытался заблокировать его работу с помощью судебного определения ОАСК. Однако, оно оспорено и не подлежит исполнению.
И. о. ректора
Римидас Хращевский, комментируя ситуацию говорит, что ему жаль наблюдать за
тем, как прежнее руководство превращает НАУ в инструмент манипуляций.
Ранее сообщалось,
что экс-ректор НАУ Исаенко пытается заблокировать работу
вуза.
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