Заработали на украинских беженцах миллионы: масштабное мошенничество среди румынских чиновников

Полиция подозревает около 200 чиновников в масштабных мошенничествах. Более двух миллионов евро выплатила Румыния на содержание украинских беженцев, однако дома, в которых они должны были жить, оказались недостроенными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Euronews.



Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Полиция из округа Марамуреш сообщила, что обнаружили механизм, созданный несколькими чиновниками. Именно они расписывались за выплату денег, хотя знали, что документы были поданы фальшиво, а дома еще недостроены.

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На бумаге владельцы заявляли, что дома у них десятки беженцев, но это было не так. Подозреваемые использовали фальшиво зарегистрированные документы, о которых знали чиновники мэрии, и таким образом можно получить деньги от государства. Всего выполнено 203 обыска домов и выдано 6 ордеров на арест. На этих мошенничествах румынские чиновники заработали более двух миллионов евро.

Деньги должны быть выплачены из резервного фонда государственного бюджета для помощи беженцам из Украины. Следователи подтвердили, что некоторые из сообщенных объектов, якобы занимающих беженцы, были строящимися или находящимися в глубоком разрушении домами, часто без дверей и окон.

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