Востребованные профессии: самые популярные вакансии и зарплаты в Нидерландах

Нидерланды столкнулись с серьезной нехваткой кадров в различных отраслях. По данным последнего отчета Европейского управления труда (EURES), в стране активно ищут специалистов в 195 профессиях. Среди наиболее востребованных направлений — здравоохранение, клининг, производство, строительство, ІТ-сектор, транспорт и машиностроение.

Работа в Нидерландах

Компании готовы принять на работу иностранных специалистов, несмотря на строгие требования к языковым навыкам и профессиональному опыту. В частности, в Нидерландах не хватает работников пищевой индустрии и гостеприимства, уборщиков, операторов машин, производственных менеджеров, профессиональных водителей, кондукторов, ремесленников, медсестер, физиотерапевтов, стоматологов, фармацевтических техников, программистов и разработчиков программного обеспечения, специалистов по связям с общественностью, бухгалтеров и учителей.

Маргарита Нестеренко, руководитель международной рекрутации миграционной платформы EWL, отметила, что даже без знания языка украинцы могут найти работу в сельском хозяйстве, на складах и в пищевой промышленности. Зарплата на таких позициях составляет от 1800 до 2000 евро нетто в месяц с вычетом стоимости жилья и транспорта до места работы. Нестеренко добавила, что в Нидерландах есть возможности для карьерного роста, начиная с низших позиций.

Важно учитывать, что процесс оформления временной защиты в Нидерландах может занять от двух до шести месяцев, в течение которых работать нельзя. Также стоит заметить, что в Нидерландах действуют возрастные ограничения для трудоустройства, особенно для женщин старше 45 лет без знания английского языка и водительских прав.

Напомним, что Нидерланды выступили за совместную поставку систем ПВО Patriot для Украины и призвали другие европейские страны сделать свой вклад. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны страны.