Нидерланды сделали предложением союзникам по помощи Украине: это может изменить ход войны

Нидерланды выступили за совместную поставку систем ПВО Patriot для Украины и призвали другие европейские страны сделать свой вклад. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны страны.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Правительство Нидерландов предлагает быстро собрать систему противовоздушной обороны Patriot в тесном сотрудничестве с несколькими партнерами и поставить ее в Украину. В частности, Нидерланды предоставят основные компоненты и детали из своих запасов и приглашают союзников также это сделать.

Нидерланды определили, какие страны могут предложить дополнительные детали и боеприпасы для "Петриота". Министр обороны Кайса Оллонгрен призвала их предоставить из своих имеющихся запасов, как это решили сделать Нидерланды.

"Мы ведем переговоры с партнерами по комплектации системы Patriot, включая обучение украинских экипажей. С нашим предложением и консультациями со странами-партнерами, которые предоставляют несколько ключевых частей и боеприпасов, мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полностью готовую к эксплуатации систему в сжатые сроки", — заявила Кайса Оллонгрен.

Как добавили в правительстве, систем Patriot не хватает, но Украина ведет борьбу за Европу, и сейчас ее боеспособность, производство электроэнергии и жизненно важная инфраструктура находятся под ежедневными атаками.

"Генеральный секретарь НАТО недавно сказал, что мы, как страны НАТО, можем временно опуститься ниже целевых показателей Альянса. Итак, пространство для творчества есть. Промышленные поставщики пообещали ускорить производство и поставку систем на замену. Мы на это рассчитываем", — высказалась Оллонгрен.

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