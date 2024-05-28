Нидерланды сделали предложением союзникам по помощи Украине: это может изменить ход войны

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Кравцев Сергей
Нидерланды выступили за совместную поставку систем ПВО Patriot для Украины и призвали другие европейские страны сделать свой вклад. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны страны.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Правительство Нидерландов предлагает быстро собрать систему противовоздушной обороны Patriot в тесном сотрудничестве с несколькими партнерами и поставить ее в Украину. В частности, Нидерланды предоставят основные компоненты и детали из своих запасов и приглашают союзников также это сделать.
Нидерланды определили, какие страны могут предложить дополнительные детали и боеприпасы для "Петриота". Министр обороны Кайса Оллонгрен призвала их предоставить из своих имеющихся запасов, как это решили сделать Нидерланды.
Как добавили в правительстве, систем Patriot не хватает, но Украина ведет борьбу за Европу, и сейчас ее боеспособность, производство электроэнергии и жизненно важная инфраструктура находятся под ежедневными атаками.
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