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В Польше назвали сколько украинцев пересекли границу с начала войны

Польскую границу пересекло более 11 млн украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения России.

сегодня, 12:30
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Автор:

Slava Kot

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины более 11 млн украинских беженцев пересекли границу с Польшей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление представительства Польши в Европейском Союзе.

В Польше назвали сколько украинцев пересекли границу с начала войны

Украинские беженцы в Польше. Фото из открытых источников

В начале апреля Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев озвучило цифру в 10,6 млн. человек. Таким образом, за последнюю неделю из Украины в Польшу выехало еще около 400 тыс. человек, а общее количество пересечений достигло 11 млн. человек.


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"Все убегающие от войны найдут в Польше убежище и всю необходимую помощь", — сообщило представительство Польши в ЕС.

Представительство Польши в Европейском Союзе отметило, что 87% пересекающих границу — это женщины и дети. Согласно отчетам от ООН в Польше проживает 1,5 млн. украинских беженцев, и еще 3,5 млн. граждан Украины оказалось в других странах Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что румынские чиновники создали мошенническую схему и, таким образом, во время войны смогли заработать миллионы евро на украинских беженцах. Румыния выплатила более двух миллионов евро на содержание украинских беженцев в стране. В расход входило также жилье, однако оказалось, что дома были недостроены и беженцы там не жили. Полиция подозревает около 200 чиновников в масштабных мошенничествах

Также "Комментарии" писали о том, что в Литве начали рассылать письма украинским беженцам с напоминанием, что они должны выучить государственный язык для трудоустройства. Балтийская страна специально для украинцев сделала исключение и разрешила не сдавать тест в течение 24 месяцев.



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Источник: https://twitter.com/PLPermRepEU/status/1645675675959848961
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