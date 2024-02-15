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В Норвегии скандал из-за украинских беженцев: что сделал норвежский город

Город Драммен в Норвегии принял решение принимать только украинских беженцев. Такой шаг назвали расизмом.

сегодня, 10:52
Автор:
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Slava Kot
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Власти норвежского города Драммен объявили, что в будущем будут принимать только беженцев из Украины. Такие действия местных властей возмутили норвежское правительство, а полиция зарегистрировала заявление об "институциональном расизме".

В Норвегии скандал из-за украинских беженцев: что сделал норвежский город

Город в Норвегии будет принимать только украинских беженцев. Фото из открытых источников

Город Драммен в Норвегии принял постановление 14 февраля, что в будущем будет принимать только украинских беженцев. На это критически отреагировали высшие политические деятели в Норвегии, считающие, что городские власти превысили свои полномочия.

"Это не то, что могут решать города", – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью местной телерадиокомпании NRK.

Йонас Гар Стере добавил, что такое решение города Драммен "незаконно" и не соответствует равному отношению к людям, которые стали беженцами и ищут убежища в других странах, в том числе и в Норвегии.

Подобные слова также высказала депутат норвежского парламента и лидер консервативной партии Эрна Солберг. По ее словам, ни один норвежский город не имеет права принимать решение принимать беженцев из какой-то определенной страны. Кроме того, норвежская полиция зарегистрировала заявление на городской совет Драммена из-за "институционального расизма".

Город Драммен расположен в 40 км от столицы Норвегии Осло. В городе проживает около 120 тыс. человек.

Всего в Норвегии находятся около 70 тыс. украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Норвегия кардинально сократила помощь украинским беженцам.

Также "Комментарии" писали о стране ЕС, в которой украинским беженцам тяжелее всего найти работу. Основными причинами этого стали высокая финансовая помощь и наличие высшего образования у большинства беженцев из Украины.



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Источник: https://www.dw.com/uk/u-norvegii-stavsa-skandal-cerez-ukrainskih-bizenciv/a-68258059
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