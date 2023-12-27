В Норвегии сделали предупреждение для украинских беженцев

Согласно новым миграционным правилам, украинцы могут потерять статус беженца, если вернутся домой на новогодние праздники, или в другие дни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на портале правительства Норвегии.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Министерство юстиции Норвегии в декабре издало новые указания для Норвежского директората иммиграции (UDI), позволяющие отменять временную защиту, если украинские беженцы возвращаются в Украину.

"Если украинцы с временной коллективной защитой путешествуют между Норвегией и Украиной, то это будет означать, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии", — сказала министерша Эмили Мель.

По ее словам, теперь к украинским беженцам будут относиться так же, как и мигрантам из других стран, имеющих временную защиту в скандинавской стране.

"Отныне я хочу относиться одинаково как к украинцам, так и к представителям других национальностей, когда речь идет о последствиях возникающих в результате от таких поездок", — добавила Мель.

Вместе с тем, на портале правительства Норвегии указано, что в особых случаях возможность посетить родную страну будет сохранена. Однако какие случаи особенные не сообщается.

В настоящее время в Норвегии находится около 70 тыс. украинских беженцев. Из которых 20 тыс. приехали в скандинавскую страну осенью этого года. Увеличение количества беженцев объясняется продолжительностью войны в Украине. Ежемесячное пособие для украинских беженцев в Норвегии составляет 650 евро и 250-350 евро на каждого ребенка. Кроме того, во время интеграционной программы беженцы получают около 1400 евро, однако они оплачивают коммунальные услуги и жилье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ирландии протестуют против украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали об украинских беженцах, которые попадают в аферу в Великобритании.