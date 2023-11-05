В Нидерландах местные жители вышли на протест против украинских беженцев

Жители города Пурмеренд, близ Амстердама, перекрыли вход в мэрию в знак протеста против строительства приюта для 1,5 тыс. беженцев из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на нидерландское издание RTV Purmerend.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

За день до начала акции протеста 10 тыс. жителей города Пурмеренд написали письмо местным властям с призывом не создавать приют для украинских беженцев. На следующий день, 1 ноября, мэрия города должна была провести консультации по строительству убежища и заслушать спикеров о необходимости создания такого учреждения для беженцев или отрицать идеи руководства.

На это мероприятие пришли многие протестующие, часть из которых не смогла попасть в зал и высказаться против создания убежища, ведь все места были заполнены. На место инцидента для усиления безопасности приехала полиция, однако ситуация позже успокоилась.

В ходе мероприятия местные жители жаловались, что не могут получить квартиру, а руководители города вместо того, чтобы решать проблему жилья, тратят средства на убежище для беженцев из Украины. Местные СМИ указывают, что тех немногих, кто выступил в защиту убежища для украинцев, раскритиковали и высмеяли.

Следующее обсуждение о создании убежища состоится 6 ноября, а окончательное решение городской совет Пурмеренда примет 30 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны основные факторы, влияющие на решение украинских беженцев не возвращаться в Украину.

Также "Комментарии" писали, что украинцы массово выбирают эту страну. В последние месяцы количество беженцев резко увеличилось.