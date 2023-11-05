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В Нидерландах местные жители вышли на протест против украинских беженцев

В одном из городов Нидерландов прошел массовый протест против открытия убежища для беженцев из Украины.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Жители города Пурмеренд, близ Амстердама, перекрыли вход в мэрию в знак протеста против строительства приюта для 1,5 тыс. беженцев из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на нидерландское издание RTV Purmerend.

В Нидерландах местные жители вышли на протест против украинских беженцев

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

За день до начала акции протеста 10 тыс. жителей города Пурмеренд написали письмо местным властям с призывом не создавать приют для украинских беженцев. На следующий день, 1 ноября, мэрия города должна была провести консультации по строительству убежища и заслушать спикеров о необходимости создания такого учреждения для беженцев или отрицать идеи руководства.


На это мероприятие пришли многие протестующие, часть из которых не смогла попасть в зал и высказаться против создания убежища, ведь все места были заполнены. На место инцидента для усиления безопасности приехала полиция, однако ситуация позже успокоилась.

В ходе мероприятия местные жители жаловались, что не могут получить квартиру, а руководители города вместо того, чтобы решать проблему жилья, тратят средства на убежище для беженцев из Украины. Местные СМИ указывают, что тех немногих, кто выступил в защиту убежища для украинцев, раскритиковали и высмеяли.

Следующее обсуждение о создании убежища состоится 6 ноября, а окончательное решение городской совет Пурмеренда примет 30 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны основные факторы, влияющие на решение украинских беженцев не возвращаться в Украину.

Также "Комментарии" писали, что украинцы массово выбирают эту страну. В последние месяцы количество беженцев резко увеличилось.



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Источник: https://rtvpurmerend.nl/nieuws/artikel/fel-verzet-tegen-opvang-1500-oekrainers-maar-ook-roep-om-menselijkheid
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