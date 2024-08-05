В Латвии снизилась поддержка приема и размещения украинских беженцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенного Rait Custom Research Baltic по заказу Государственной канцелярии в июне 2024 года.



В Латвии изменилась поддержка украинских беженцев. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Rait Custom Research Baltic, 48% жителей Латвии поддерживают прием украинских беженцев. Такие показатели на 12% хуже, чем во время опроса в марте 2024 года, когда поддержку выразили 60,1% латвийцев.

Причиной падения поддержки авторы опроса видят во всплеске украинских беженцев, которые начали активно прибывать в Латвию весной и в начале лета, когда Россия пошла в наступление на Харьковщину и нанесла массовые удары по украинским энергетическим объектам.

Несмотря на падение поддержки, уровень приближается к показателям результатов 2023, когда в опросе в ноябре 52% латвийцев высказались за прием украинских беженцев.

Также Rait Custom Research Baltic спросили латвийцев, поддерживают ли они вступление Украины в ЕС и НАТО. Показатели остались почти не изменяемыми по сравнению с предыдущими исследованиями. Членство Украины в НАТО поддерживает 45% латвийцев, в то время как показатель марта был 46%. Такой же уровень поддержки наблюдается и по вступлению Украины в ЕС – 45% в июне и 46% был в марте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы в Швеции изменили свое мнение о возвращении в Украину после окончания войны.

Также "Комментарии" писали о беженке из Украины, которая рассказала о недостатках жизни в Германии.