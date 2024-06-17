В Германии предлагают отменить социальные выплаты украинским беженцам. Биджан Джир-Сарай, депутат Бундестага и генеральный секретарь либеральной партии СвДП, выступил с инициативой отменить выплаты социальной помощи (Bürgergeld) украинским беженцам. В интервью изданию BILD политик заявил, что эта мера необходима для стимулирования трудоустройства и решения проблемы нехватки рабочей силы в стране.

В Германии предлагают отменить выплата для украинских беженцев

С января 2024 года размер Bürgergeld для безработных составляет 563 евро в месяц. Эта сумма освобождена от налогов, что, по мнению многих немцев, создает ситуацию, когда получать пособие и подрабатывать "в тени" выгоднее, чем работать официально и платить налоги. С июня 2022 года Bürgergeld получают и украинские беженцы, которых в Германии сейчас насчитывается около 1,25 миллиона. При этом беженцы из других стран могут рассчитывать лишь на 460 евро помощи.

Джир-Сарай предлагает перевести украинских беженцев на выплаты по закону о льготах для лиц, ищущих убежище.

"Опять беженцы, которые прибывают от войны в Украине, в будущем должны получать не Bürgergeld, а [выплаты] по закону о льготах для лиц, ищущих убежища. У нас повсюду нехватка рабочих рук. Например, в сферах общественного питания, строительства, ухода за людьми. Мы больше не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны дать людям работу", – подчеркнул политик.

С аналогичной инициативой ранее выступил глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген. Он назвал Bürgergeld для украинцев "фундаментальной ошибкой" и "тормозом для выхода на работу".

Напомним, что с началом полномасштабной войны в Украине, Германия стала одним из главных убежищ для украинских беженцев. По последним данным, страна приняла около 1,65 млн украинцев, которые ищут новые возможности для жизни и работы в Европе.