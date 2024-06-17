Украинцы в Германии: какие вакансии доступны и сколько можно заработать

С началом полномасштабной войны в Украине, Германия стала одним из главных убежищ для украинских беженцев. По последним данным, страна приняла около 1,65 млн украинцев, которые ищут новые возможности для жизни и работы в Европе.

Украинцы на немецком рынке труда: от складов Amazon до фабрик Pringles

Несмотря на все трудности, многие украинцы уже нашли работу в различных отраслях. Согласно исследованию Фонда Фридриха Эберта, проведенному осенью прошлого года, около 20% украинцев нашли работу в Германии.

Обзор рынка труда

Германия предлагает множество вакансий, доступных для украинцев, включая работу на складах, заводах и в сельском хозяйстве. Многие из этих вакансий не требуют владения немецким языком, что делает их доступными для новоприбывших.

Наиболее востребованными являются следующие позиции:

- Сотрудники на складах Amazon в различных городах, включая Буххольц и Бремен. Работа включает сортировку и упаковку товаров, при этом зарплата варьируется от 2 200 до 2 800 евро.

- Упаковщики на складе чая "Lipton" в Берлине, с зарплатой от 2 080 до 3 750 евро

- Упаковщики одежды Adidas, предлагающие заработок от 2 600 до 3 200 долларов в месяц.

- Упаковщики косметики Victoria's Secret, с зарплатой от 2 300 до 3 000 евро.

- Работники на фабрике чипсов Pringles, где зарплата составляет от 2 200 до 3 250 евро.

Социальная защита

Кроме возможностей трудоустройства, украинцы в Германии имеют право на государственную помощь безработным, что составляет значительную поддержку для тех, кто еще не нашел работу. Сумма помощи зависит от семейного статуса и наличия детей, обеспечивая финансовую подушку в период поиска работы.

Напомним, что в своём недавнем выступлении, министр развития Германии Свенья Шульце подтвердила, что правительство страны не будет оказывать давление на украинских беженцев, желающих вернуться на родину. По словам Шульце, возвращение должно быть добровольным решением каждого индивидуума, без каких-либо стимулов или премий за возвращение.