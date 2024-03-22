В Германии количество украинских беженцев достигло нового максимума

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Черновалова Кристина
Согласно последним данным Министерства внутренних дел Германии, количество украинских беженцев, зарегистрированных на территории страны, составляет около 1,65 миллиона человек, что на четверть миллиона больше, чем год назад.
Сколько украинцев уехали в Германию?
"По данным, на 12 марта в федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (Bamf) зарегистрировано около 1,65 млн украинцев. Год назад их было 1,4 миллиона", — сообщает издание Spiegel.
Германия играет ключевую роль в предоставлении убежища убегающим от войны. Ханс-Экхард Зоммер, руководитель Bamf, недавно отметил перед комитетом внутренних дел Бундестага, что количество прибывающих в страну украинцев значительно превышает количество заявок в приют от граждан других государств. Это указывает на особую значимость кризиса, с которым столкнулась Украина, и готовность Германии оказывать защиту и поддержку.
Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Александр Тром подчеркнул необходимость работать над более равномерным распределением прибывающих в Европу украинских беженцев. Этот призыв отражает растущее понимание того, что, несмотря на значительную готовность и способность Германии принимать беженцев, нужно найти способы распределения нагрузки между разными странами Европейского Союза. "Германия достигает своих пределов", — указал Тром, акцентируя на важности европейской солидарности в решении миграционных вызовов.
Напомним, что Чехия завершила приём заявок на продление статуса временной защиты для украинских беженцев 15 марта. Те, кто не успел зарегистрироваться в срок, лишатся своего статуса после 31 марта 2024 года. Эта информация была опубликована на официальной странице чешского Министерства внутренних дел, посвященной украинским беженцам "Naši Ukrajinci".
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