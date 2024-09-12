В Германии для украинских беженцев с авто меняются правила: детали

После 30 сентября автомобили с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года, должны быть зарегистрированы, то есть иметь немецкие номерные знаки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного сервисного центра Министерства внутренних дел со ссылкой на информацию на сайте Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии.

Регистрация автомобилей украинских беженцев. Фото из открытых источников

"Немецкая сторона с пониманием относится к ситуации и настроена предоставить украинцам возможности воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки на учет транспортных средств", – отметили в украинском ведомстве.

Отмечается, поскольку украинские беженцы с авто могут на некоторое время приезжать в Украину или и вовсе возвратиться на Родину для постоянного проживания, Государственная таможенная служба Украины обнародовала информацию о порядке и условиях перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины.

Владельцы транспортных средств украинской регистрации, которые ставили их на учет в соответствующих немецких органах и не сняли с учета в сервисных центрах МВД в связи с выездом за границу, могут получить новые украинские свидетельства о регистрации и номерные знаки.

В сообщении говорится, что по возвращении транспортного средства в Украину его владельцы или их уполномоченные представители для оформления нового свидетельства о регистрации и номерных знаков должны обратиться с заявлением в любой сервисный центр МВД, оплатить перерегистрацию, возмещение стоимости бланков регистрационных документов и номерных знаков.

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